Juez concede tercer amparo en favor de Mauricio Góngora

CANCÚN, Q. Roo.- Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, obtuvo un tercer amparo federal que lo coloca a un paso de librar los procesos penales abiertos en su contra por el delito de peculado.

El Juzgado Séptimo de Distrito resolvió la petición número 347/2018 promovido contra la vinculación a proceso dictada en la carpeta administrativa 229/2017, por delito de peculado por un monto de cinco millones 292 mil 375.93 pesos.

Al resolver el amparo, el juzgado federal ordenó al Juez de Control de Solidaridad dejar sin efectos la vinculación realizada en febrero de 2018 y dictar una nueva resolución.

Para el juez federal al momento de vincular al ex funcionario se incurrió en un error de fondo al tomar en cuenta el Código Penal vigente en 2017, cuando se debió analizar el caso con base en la legislación vigente en 2016, cuando presuntamente se cometió el delito.

Ángel Torres Fritz, abogado defensor del también ex secretario de Planeación y Finanzas (Sefiplan), explicó que en la nueva audiencia, el Juez de Control deberá tomar en cuenta que el delito que se le imputa a su defendido es de acción y no de omisión como se estableció en un principio, por lo que existen grandes posibilidades de que se declare la no vinculación.

En su momento, el ex funcionario tuvo tres carpetas administrativas en su contra. La primera fue la 151/2017 por el caso VIP Saesa, en la que recientemente se declaró la prescripción de la responsabilidad penal, porque a juicio de los juzgados federales el delito de Desempeño irregular de la función pública es “instantáneo” y no “continuado”, se estableció en su oportunidad.

La otra carpeta administrativa es la 227/2017 por el delito de peculado, contra la cual se ganó en octubre pasado el amparo 405/2018 otorgado por el Juez Cuarto de Distrito, al considerar que hubo violaciones a las garantías del quejoso.

En éste último, la defensa mantiene ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito un recurso de revisión contra la resolución del amparo, en busca de que los jueces federales analicen el fondo del asunto para que el ex servidor público pueda dejar la cárcel.