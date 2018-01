Maya Karunna señala que el 2017 fue maravilloso

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En la década de los 90, el nombre de Maya Karunna sonó por todos lados gracias a su impecable estilo de bailar y los acordes vocales que acompañaban los temas de una nueva banda, única en su género que mezclaba rap, hip hop y house con música electrónica bailable y letras que se convirtieron en éxitos del momento, Caló, agrupación que nació para quedarse en el gusto del público por muchos años y Maya junto con su hermana María, Claudio Yarto, Gerardo Méndez y Andrés Castillo eran parte de ella. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Maya Karunna reveló sus proyectos para este 2018 y las novedades que tiene el grupo Caló para sus seguidores.

“Inicio el año increíble, el 2017 fue maravilloso, tuve muchas bendiciones, nos fue excelente con el 90’s pop tour y sigue obviamente y bueno tuvimos un stand by para vacaciones bastante necesarias, me fui a Acapulco y me la pasé muy a gusto”, comento Maya.

“Ahora arranco el año con el nuevo proyecto de Caló que se llama 'Déjà vu', el primer sencillo que es ‘Ay ay amor’ sale el 5 de febrero en el radio, estamos felices porque es de la mano de BOBO producciones y Sony Music. El disco sale a la venta en marzo y es un álbum de varios éxitos de nosotros con versiones actuales y tres canciones inéditas, una de ellas, ‘Ay ay amor’, es de corte urbano y les va a encantar, con el sello 100% de Caló, muy pegajosa, muy padre que seguro va a ser un hit. Para hacer estas tres canciones inéditas nos llevó mucho tiempo, junto con Sony vimos un sinfín de autores, o sea no metimos tres canciones solo por meterlas, realmente las estudiamos perfecto porque queremos que las tres sean hits y además tenemos interesantes sorpresas en el álbum, colaboraciones que hicieron que quedara increíble, además el vestuario, la producción, las coreografías, seguro les van a encantar, el formato es de 1ra Fila pero se llama 'Déjà vu' porque es algo retro”, dijo.

Caló se presentará por primera vez en el año el 21 de enero en el festival musical ‘Oye’ de una conocida estación de radio en la Ciudad de México y es ahí donde estrenarán el primer sencillo de este nuevo material que saldrá a la luz en marzo, el cual fue grabado en vivo y contendrá un DVD de ese concierto, “como Caló nunca nos habían hecho algo igual, imagínate estamos muy emocionados”; a la par continúa con 90’s pop tour, del cual se desprende ya un segundo volumen con los artistas que se integraron a la segunda parte de la gira, el primero obtuvo triple platino por la cantidad de copias vendidas.

Maya por su parte asegura que este año estará con muchísimo trabajo, pues además tiene padrísimos proyectos personales que combinará con las presentaciones de Caló y 90’s.

“Será un año bastante pesado para nosotros, pero que ni siquiera parece trabajo porque lo voy a disfrutar muchísimo, es algo que me apasiona, que me prende y hasta la misma promoción la voy a disfrutar, trataré de gozar cada momento y aprender de cada detalle, es un momento súper importante, nos está llegando otra oportunidad tan mágica y tenemos que tener la mejor actitud y la mejor pila, el mejor rendimiento y por eso me estoy poniendo en condición desde el año pasado, comiendo sano, haciendo ejercicio para estar bien física, vocal y emocionalmente, todo lo que lleva una producción”, detalló.

“Déjà vu” es un material producido por Armando Ávila, bajo el cobijo de Sony Music y Bobo Producciones, “caímos en las mejores manos con Ari y Jack Borovoy, es la mancuerna perfecta de lo que necesitábamos, lo único que nos hacía falta era regresar con un buen manejo, porque si no, aunque somos conocidos si no lo haces bien, con un buen nivel, con buena publicidad, buen marketing, no hay un regreso como los fans se lo merecen y como nosotros nos lo merecíamos también”, argumentó la bella cantante que también es una excelente Dj.

“Trabajo en un DJ set Live Act, 100% para bailar. Paré un poco para poner mi energía en Caló y 90’s, pero no quiero hacerlo a un lado porque es lo que soy, amo mi música, es mi proyecto y son sueños que no voy a dejar a un lado, por lo que ahora lo haré de una manera más grande y lo mejor es que también voy de la mano de BOBO”.

Y por si esto fuera poco…

Maya Karunna está por lanzar a mediados de febrero su propio blog en la plataforma de videos YouTube, “Fitness & Dance by Maya Karunna es un espacio en el que enseñaré de manera divertida todo lo referente al mundo fitness, rutinas de ejercicio enfocadas a lo funcional, baile, daré dietas y consejos de nutrición, es algo que he hecho toda mi vida y lo sé muy bien, viajaré a algunas partes para realizar deportes extremos que es algo que desde siempre me ha gustado y caracterizado y en un futuro próximo tengo pensado hacer un sistema de ejercicios en un gimnasio, bajo un sistema con tornamesas, pantallas, baile, más divertido, más show pero eso es un poquito más adelante, ya lo estoy aterrizando porque es algo un poco más complicado por los tiempos”, detalló.

Regresan al lugar que los vio nacer

“Este 3 de febrero regresamos a Cancún con el 90´s pop tour, habrá cosas nuevas, se la van a pasar padrísimo, solo les recomiendo que lleven zapatos cómodos porque dura cuatro horas el concierto, hay colaboraciones padrísimas, María y yo cantamos con Beto Cuevas y más sorpresas y por nuestra parte mucha nostalgia, Cancún es donde nació Caló, ahí conocimos a Claudio él era DJ del Cristine, estábamos súper chavitas, yo tenía 14 y María 15, nos subíamos a la cabina a cantar con él, bailábamos en los pasillos, nuestra amistad nació en Cancún, después del huracán Gilberto nos regresamos a México, fuimos a la disquera, nos grabaron y las cosas comenzaron a pasar rapidísimo, esto hace más de 25 años”.

Mensaje de Maya a sus fans

“Que tengan un gran año 2018, que tengan fe, que los sueños sí se cumplen, hay que ser perseverante paciente como lo fuimos nosotros, si crees en ti y en tu proyecto siempre vas a conseguir algo, que se pongan las pilas este año con amor, con armonía, energía y que todos tienen que ir al 90’s pop tour el 3 de febrero”.

