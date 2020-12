Personal médico del Hospital General de Cancún denuncia irregularidades del INSABI

Personal de Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que labora en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”, señalaron supuestas irregularidades en las terminaciones de contrato que finaliza el próximo 31 de diciembre.

Irasema Rodríguez Hernández, enfermera adscrita al instituto, señaló que han intentado comunicarse con el personal de la dependencia así como con el área de recursos humanos del nosocomio, pero no han obtenido respuesta de ninguna de las partes.

Debido a esto desconocen qué es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero de 2021, ya que sólo algunos fueron notificados de una extensión de 30 días.