Médicos te dicen la forma correcta de tomar la temperatura con el termómetro digital

La toma de temperatura en el brazo, manos o cuello puede arrojar lecturas erróneas, advirtieron especialistas quienes señalaron que la frente es el lugar correcto para el uso de termómetros digitales como los empleados en los filtros sanitarios de los establecimientos.

José Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, explicó que el resultado de medir la temperatura en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo, puede arrojar variaciones de uno o más grados centígrados con respecto a la que realmente tiene el cuerpo de una persona.

“Si lo toman en el brazo, en la muñeca o en el cuello, puede variar y bajar hasta un grado centígrado y no es un reporte real, por lo que lo más recomendable es tomarlo en la frente, es lo más adecuado”, dijo.

Al respecto de los mitos que existen sobre el uso de estos aparatos, indicó que estos no tienen ninguna contraindicación, debido a que la luz roja no es un láser, sino que sirve para marcar el lugar de donde se está tomando la temperatura, ya que puede haber errores al apuntar.