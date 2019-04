Conoce al joven que sueña con ser el mejor velocista de México

Raúl Caballero

CANCÚN, Q. Roo.- Inspirado en la leyenda del atletismo mundial, Usain Bolt, el cozumeleño Luis Fernando Cohuo Aguilar, quiere convertirse en el mejor velocista de México y representar al país en competencias internacionales. Su sueño es participar en unos Juegos Olímpicos.

Su historia comenzó hace cuatro años, antes del atletismo le gustaba jugar fútbol, pero un día vio en la televisión una competencia de Usain Bolt, el mejor velocista de la historia, y se enamoró de este deporte.

“Fue increíble cómo llegué al atletismo, es un deporte que me apasiona y que es mi vida, antes practiqué básquetbol, artes marciales y el último fue fútbol, pero después de ver lo sorprendente que es el atletismo, me gustó y me quedé aquí”, indicó.

Se inició en este deporte a sus 12 años, y el impulso que le han dado su padre y madre, ha sido fundamental para que avance a pasos tan largos en esta disciplina.

Campeón en diferentes eventos atléticos y uno de los mejores del estado, ahora busca mejorar su rendimiento en la Olimpiada Nacional, donde tiene la meta de conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos.

En mis inicios parecía que el atletismo sería difícil, pero conforme vas entrenando te va gustando más y más, es una adrenalina diferente la que sienten los atletas en cada competencia.

¿Por qué el atletismo?

-Realmente es un deporte completo, nunca dejas de aprender y sobre todo que se convierte en una adicción, creo que no hay otro deporte que se parezca al atletismo. Y le agarré mucho cariño.

¿Cuántas horas entrenas?

-Por lo regular son de dos a tres horas diarias, ser velocista es muy difícil, debes tener una rutina constante, pero sobre todo disciplina, casi no hay velocistas en México, hace falta mucha preparación.

Cohuo Aguilar, nacido el 13 de enero de 2004, siempre se ha puesto metas a superar, y una de las que logró recientemente fue la conquista de dos medallas de oro en el Campeonato Estatal de Atletismo, en 100 y 200 metros planos, pruebas en las que competirá en el Campeonato Regional. Hasta el momento, sus mejores tiempos son de 11.45 en los 100 y 24.05 en los 200.

-Comencé a competir en 2016, en el nacional de menores, me ha ido bastante bien a partir de esa fecha. Ahora tengo la oportunidad de luchar por un lugar en la próxima Olimpiada Nacional.

¿Es difícil el atletismo?

-Para las personas que les gusta correr no, simplemente debes tener un régimen alimenticio muy correcto y disciplina, las pruebas que realizo tanto en 100 como 200 metros, son de las más difíciles de este deporte.

Ganador de diferentes carreras tanto en Cancún como Yucatán, Luis Fernando tiene el deseo de llegar muy lejos en este deporte y seguir los pasos de Usain Bolt.

-Cada vez que estoy en una pista me pierdo, el mundo no existe, sólo quiero salir y ganar, tengo en la mira primero el regional y después luchar por el oro nacional

¿Cómo te apoya tu familia?

-Todos me apoyan siempre, incluso, cuando tienen la oportunidad de asistir a las competencias ahí están, me siento motivado cada vez que mi familia me va a ver.

Luis Fernando tiene hermanos pero ninguno practica el atletismo, incluso, en su familia nadie es atleta; sin embargo, fue el deporte que le gustó y ahora quiere convertirse en el mejor de México.

¿Cómo combinas la escuela con el atletismo?

-Una de las reglas básicas en el deporte, es estar bien en la escuela, afortundamente tengo buenas notas y eso me permite seguir en el atletismo. No descuido el estudio es una herramienta importante en la vida.

¿Tus amigos en la escuela que te dicen?

-Por lo general siempre están orgullosos de mi, en la escuela me apoyan cuando tengo que salir a alguna competencia y en general recibo muestras de cariño de todos los que me conocen.

Luis Fernando acaba de conquistar dos medallas de oro en las pasadas eliminatorias estatales, logró el sitio de honor en 100 metros planos, pero además otra medalla en los 200 planos.

Actualmente, está entre los mejores atletas de Quintana Roo, sus marcas hablan por si solas y es una de las cartas favoritas para lograr un lugar en la Olimpiada Nacional 2019.