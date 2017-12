Hotel Melody Maker sigue retrasando su apertura en Cancún

Agencia

Ciudad de México.- Son varios los inconvenientes que ha tenido que afrontar Armar Capital, de Daniel Araf, para que el ahora Melody Maker (antes Mé by Meliá) pueda abrir sus puertas y operar al 100%.

En noviembre del año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la obra de remodelación y ampliación del centro de hospedaje, para finalmente pagar una sanción, con la cual le fuera retirada la clausura; sin embargo en los últimos meses han tenido que enfrentar una serie de situaciones con proveedores, lo que ha retrasado más de la cuenta la puesta en marcha del hotel.

Fue en agosto de 2016, cuando el inmueble inició con las obras, que causó la inconformidad de los vecinos por afectación al medio ambiente, y derivó en una denuncia ante la Profepa, que fue registrada por la dependencia con el número PFPA/29.7/2C.28.2/0261-16.

En su momento, la dependencia determinó afectaciones a la flora y fauna silvestres, al hábitat de especies protegidas, entre otros, por la construcción de dos edificios de cuatro niveles y realizó una suspensión, que posteriormente levantó tras el pago de una multa.

Esta serie de sucesos retrasó los plazos programados en las obras, lo que repercutió en el rompimiento con Meliá, pues al tener paralizado el hotel, cayeron en incumplimiento comercial de pago.

Actualmente el hotel está bajo la marca Melody Maker; Be Live Hotels está ultimando un acuerdo para quedarse con la gestión del que fuera Mé by Meliá, y transformarlo en un resort lifestyle (con más lujos) que comercializará.

De concretarse la operación la cadena de Globalia, que es dueña de Be Live Hotels, vería cumplido su deseo de volver a entrar en este destino. El centro de hospedaje, que está en la última etapa de remodelación y estiman que para febrero ya abra sus puertas, está trabajando a un bajo porcentaje sin operación comercial.

Armar Capital ha invertido 60 millones de dólares en la reforma del complejo durante el último año. Melody Maker se sumaría a las otras seis enseñas bajo las que se engloban los 26 establecimientos de Be Live: Adults Only, Collection Resorts, City Center, Be Smart, Family Resorts y Experience Hotels.