Memo del Bosque regresa a la televisión

Cancún.- Después de 7 años de ausencia en la pantalla regresa el exitoso programa “Un minuto para ganar” conducido por Héctor Sandarti de la mano del gran productor Guillermo del Bosque, quien desde el foro de grabación, comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo los detalles del proyecto y lo feliz que se siente al disfrutar plenamente de su salud y su trabajo.

“‘Un minuto para ganar VIP’ fue un programa que hice con Marco Antonio Regil en 2013 para Latinoamérica, ahora siete años después la empresa me pide de nuevo volver a hacerlo, llevo a Héctor Sandarti como conductor, estoy feliz y contento, ahora mismo estamos grabando un programa con Andrea Legarreta y Erick Rubín como pareja participante”, expresó Del Bosque, quien estrena programa este domingo a las 9 de la noche por Las Estrellas, en el que tendrá grandes celebridades durante los 14 programas que realizará.

“Llevo gente como Ninel Conde y Chuponcito, Livia Brito y Mane de la Parra en otro, Albertano, José Ron, los conductores del programa Guerreros, ya grabé con el piojo Miguel Herrera, llevo otro con Jorge “El Burro” Van Rankin y Paul Stanley de Hoy, los padrinos son Gabriel Soto e Irina Baeva en el primer programa, Mauricio Garza y Michelle Rodríguez de “40 y 20”, Faisy con Mari Luz Bermúdez, llevo a otra pareja de la vida real que son Danilo Carrera y Michelle Renaud, Jordy Rosado con María León, me falta Carlos Ferro con Sara Corrales para el programa número 14 y haré un especial para Teletón que grabaré la otra semana, tenemos todos los elementos para que sea un programa exitoso”.

Graban bajo todas las medidas de seguridad

A pesar de la pandemia Televisa no ha dejado de trabajar, pero siempre con los cuidados estipulados por las autoridades, reveló el productor, quien asegura sigue al pie de la letra los protocolos.

“Nos proporcionaron careta, cubrebocas, guantes, tenemos 40 personas del público por protocolo, porque es parte importante del programa, todas separadas con la debida distancia, en la versión anterior teníamos 110 personas, pues es lo que da vida al programa, los aplausos, las porras. Creo que en esta época sentirte útil y llevar entretenimiento y ánimo a la gente que la está pasando mal, es benéfico para todos, estamos encerrados en casa y hacer un programa que tiene emociones, diversión, premios, el sueño de una familia y grandes participantes hace que la gente la pase bien”, expresó Del Bosque.

Agradecido con la vida y con muchos proyectos por delante

“Tuve un año muy difícil, estuve en cama varios meses, en febrero que me levanté propuse dos proyectos a la empresa, les gustaron, los pusieron en la fila pues yo no había estado acá, pero esta pandemia ha parado muchas producciones que seguramente se retomarán el año que entra, cosas de comedia que presenté. Me la he pasado escribiendo y creando. Estoy lleno de gratitud para tanta gente, tantas oraciones de tanta gente, fue un proceso largo desde que empecé con las quimios en 2017, en mayo del año pasado se me fue complicando la salud y me preparé con quimios para el trasplante de médula que me hicieron, estuve una semana en cuidados intensivos y no sabían si iba a pasar la noche, nunca supe que tan grave estuve, pero todo eso fue pasando poco a poco, estuve en una recuperación y hoy en día no tengo más que agradecimiento, no me quejo de lo que me ha pasado en tres años, lo veo como una experiencia de vida, de conciencia, de fortalecerte y de ver la vida más feliz de lo que ya la veía, como una bendición, no hago más que agradecer y pasarla bien cada minuto”.