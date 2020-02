Niña de 8 años muere tras accidentalmente ingerir ácido muriático

CANCÚN, Q .Roo.- Una pequeña falleció el pasado 17 de febrero tras pasar dos meses hospitalizada por accidentalmente tomar ácido muriático. Ayer entregaron el cuerpo a la madre.

Sin embargo, Rocío N, mamá de la niña de 8 años de edad, contó que desde hacía siete meses no veía a la niña, pues vivía con su padre. Además, reveló que no sabía que la menor estaba hospitalizada y muchos menos que había muerto, hasta que un conocido le dio el pésame.

La madre acudió a la Fiscalía General del Estado y ahí reveló que su ex pareja tenía a la niña porque argumentaba que sufría maltrato y se la llevó a vivir con él. Esto ocurrió en junio de 2019, y desde esa fecha no la había visto.