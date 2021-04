Carta dirigida a los masoquistas que ven las mañaneras

Carlos Alazraki

Fuera de estos pequeños detalles, México va ¡¡¡IN-CRE-Í-BLE!!

Estimados Masoquistas:

Hace un par de días, su adorado Presidente dio su Informe trimestral número 99 o 314 (algo así).

Parece que este informe fue un copy paste de sus mañaneras porque no dijo nada nuevo.

En esencia, lo que dijo fue lo de siempre…

Que vamos poca madre.

Que todo ha bajado menos los contagios en la pandemia, el desempleo, la economía, los feminicidios, la inseguridad, el precio de la gasolina, las muertes por Covid y el cierre de empresas.

Fuera de estos pequeños detalles, México va ¡¡¡IN-CRE-Í-BLE!!!

Basado en este informe trimestral, y estando con un pie para irme a la playa, se me ocurrió hacer un texto de lo que un presidente estadista como el nuestro, hubiera dicho si hablara en serio.

Y como les estoy hablando a ustedes bola de masoquistas, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho.

Ahí les va:

“Mi muy adorado Pueblo Bueno: Aunque hace 2 años y medio inicié mi gobierno con el 84% de popularidad, hoy… hoy… nada más me quiere el 50 %.

O sea el 34% que me quería ya me odia y se volvió conservador.

Pero no importa, porque ustedes, el 50% que me ama con locura, serán muy bien retribuidos por este gobierno.

Pero este informe no se trata de popularidad sino de logros.

Logros como….

Mmmm logros como….

¡La reconstrucción del segundo estadio de base-ball!

En ese estadio nada más me gasté 714 milloncitos.

O sea, prácticamente nada.

Logros como….

¡Ya sé!

Ayer que llegué a Villahermosa me estaban esperando en el aeropuerto unos inconformes conservadores protestando y mentándome la madre ¿Y qué creen que hice?

Mis escoltas ¡perdón! mis asistentes me sacaron por atrás del aeropuerto, dejando plantados a esos miserables conservadores que se quejaban porque les inundé sus casas.

¿A poco no fue un gran logro?

Aquí les va otro gran logro:

Antier que los gringos publicaron en sus miserables medios conservadores que en México no existía la libertad de prensa, ¿qué gran logro creen que hice?

¡Les contesté! y ¡no me dijeron nada!

¿A poco no soy un fregón?

Estimado Pueblo Bueno, en este momento, no se me ocurren otros logros.

Perdónenme que no incluya los temas de seguridad, educación, salud, pandemia, empleo, niños con cáncer, aeropuerto, Tren Maya, Refinería, turismo y economía porque la verdad en estos temas, seguimos muy estables y sin cambios.

Aunque si quisiera cerrar este informe con TRES GRANDES NOTICIAS:

¿ Están sentados ?

Sin mucho esfuerzo, hemos logrado colocarnos en el ¡¡ SEGUNDO LUGAR CON MAS MUERTOS POR COVID EN TODO EL GLOBO TERRÁQUEO !!!

Escucharon bien.

Ya nos fregamos a Brasil como en el fútbol ( Se ríe ) y vamos por los gringos.

Y ya consolidamos EL ¡PRIMER LUGAR EN TODO EL MUNDO CON MÁS MUERTES DE DOCTORES Y ENFERMERAS POR CULPA DEL COVID!

Y para que se me duerman con una sonrisa :

De los 140 MILLONES DE VACUNAS QUE NECESITAMOS, ¡LLEVAMOS 7 MILLONES EN SOLAMENTE 4 MESES Y MEDIO!

¿A poco nosotros los López Gatell y Obrador incluyendo a mi hermanito Pío no somos unos fregones?

Una vez más un aplauso al maestro Alazraki, a la parte creativa de su espíritu. Esperamos que siga adelante, bravo, bravo, bravo, México se merece a ciudadanos como él.

Que viva la democracia

Lo que no puede deshacer es lo que ya se firmó, que ya se signó, por parte de todos los partidos mexicanos cuando se creó el Instituto Nacional Electoral, ya que esta fue la manera con la cual se buscó que la democracia fuera equitativa, justa y honorable ya que cualquier intento que vaya en contra de los principios básicos de la democracia son antidemócratas y los que son anti democratas o son comunistas o son socialistas o son algo porque tienen que ser algo, pero no pueden burlarse de las constituciones, ni de los derechos institucionales a que tenemos derecho los que hacemos a México un país y una República.

El 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral se constituyó formalmente como el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales.

Ello representó una modificación fundamental en el sistema político mexicano que desde entonces, ha contribuido en la construcción de la democracia en México.

En sustitución del extinto Instituto Federal Electoral, a partir de la reforma constitucional de 2014, este instituto pasó a ser ahora el INE, una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales, se homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político – electorales de la ciudadanía.

Uno de los objetivos principales de esta Reforma consistió en homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, garantizando así altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Nuestros principios rectores son: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al IFE y que se enriquecieron con el INE.

¿Cuál es el objetivo del Instituto Nacional Electoral?

Entre los fines que la ley le confiere al INE, destacan los mandatos relacionados con la contribución institucional al desarrollo de la vida democrática en México, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Entonces que nada, ni nadie, arriba de la ley y menos grupos minoritarios tratando de cambiar las leyes institucionales, eso es inaceptable, estas gentes deberían una vez más insistimos, irse a Cuba o a Venezuela y quedarse ahí para que trabajen de voluntarios sin sueldos, sin prestaciones sin garantías individuales, sin respeto a su propiedad privada y que sus casas se vendan para poder pagarles los viajes para sacarlos del país, en fin.

La falta de respeto a las instituciones demuestra claramente la falta de respeto y de cultura hacia el ser humano, hacia el paisano, hacia el hermano, el primo, el vecino ya que cada una de las gentes que forman parte de la población antes que nada son seres que nacieron en un país republicano y demócrata donde tanto sus bisabuelos como sus abuelos, como sus padres escogieron y lucharon para tener una constitución y un sistema democrático misma que le dio la oportunidad a esta bola de todólogos, que le hacen a todo sin ninguna preparación para nada.

El partido formado por cientos de mil usos ha demostrado al mundo y a los mexicanos que nunca estuvieron capacitados para ser nada positivo dentro de sus desgraciadas vidas en cual el odio, la envidia, fueron parte de la no información, de la no capacitación, de las cuales los únicos que tienen que hacer responsables es a sus antecesores que demostraron que no tuvieron la capacidad de educar a sus hijos.

Por eso es vital, por eso es como oxígeno al ser humano que así como por miles de años el aprendizaje del padre al hijo garantizó una alta calidad como personas hacia el respeto de sus sociedades siempre buscando que la ley y el estado de derecho sean los… sean las bases que garanticen las garantías individuales a las que todos tenemos derecho.

En una época de elecciones a los que se quieren reelegir deben de hacer una evaluación, una reflexión y una auto confesión para que eso mismo sea expuesto a la comunidad donde desenvolvieron sus actividades y que así las comunidades califiquen si los posibles candidatos tienen los antecedentes y precedentes necesarios para su supervivencia en la política.

Recordemos que la democracia es la voluntad del pueblo y tiene que ser respetada y es la base de la coexistencia universal para que todos vivamos en un sistema que nos garantice nuestros derechos.

Y si ya fueron electos hay que hacer una encuesta y publicarla, a través del Instituto Nacional Electoral, para que los medios muestren la realidad y la calidad de políticos que han estado operando.

Eso daría la oportunidad de que en las nuevas elecciones las gente tenga una preparación en cuanto al escenario económico, político, social y cultual de cada estado, de cada región, de cada área municipal para buscar a los elementos, a los mexicanos que tienen la calidad de ser honorables, honestos que es el tipo de gentes que México necesita para proyectar su futuro y el futuro de su juventud en un escenario que cumpla con su realidad política y con su realidad constitucional.

AMLO cierra marzo con un apoyo del 58%

CONSULTA MITOFSKY / El Economista

López Obrador concluyó este mes de marzo con una aprobación de 58%, lo cual significa que es el segundo mes consecutivo en el que la aprobación del mandatario va a la baja.

Pues si ya como lo hemos venido diciendo, tic, tac, tic, tac, el reloj sigue marcando y los días felices se van acabando y así está la historia ya que con menos del 50% de aprobación que tiene este señor, que antes era del 85% y ahora está en menos del 50 por ciento, es una pérdida de un buen porcentaje, eso es un pronóstico y si se analiza pues es un diagnóstico de que la mentira dura hasta que la verdad comienza a aparecer.

Y la popularidad ya empezó a bajar, es hora de que reciba su gloria.

La unión hace la fuerza

Es difícil entender que por primera vez escuchamos un comentario del señor Fox, que indiferentemente que su esposa hizo una campaña para acabar con el periódico Novedades, y que nadie ha dicho nada al respecto, eso fue un ataque contra la libertad de expresión de un medio que tenía más de 60 años de publicarse y de ser parte de la vida económica, política, social y cultural de la ciudad de México, y que fue destruido por el odio, ya que ciertos artículos que se publicaron mencionaba “ciertas verdades” sobre el entonces presidente lo que desató un ataque en contra del periódico Novedades de la ciudad de México, sin embargo ahora él manda felicitar al PAN que se unió con el PRI y con el PRD, es importante ver que inclusive la oposición, de la oposición en ciertos momentos de la historia, ahora ya no se opone a una alianza que estratégicamente es la única alternativa que existe para salvar al país, a la república y a México.

La tierra y la libertad siempre han sido la peor pesadilla de los adictos al poder y eso ha sido siempre la causa y el motivo por la cual todos estos “bichos raros” han perdido la ubicación racional y han destrozado a varios países alrededor del planeta.

Su desmedida ambición de poder y su falta de experiencia y de preparación crean un abismo que no se puede olvidar por ningún motivo porque para poder llegar a ser, primero hay que aprender, el que no aprende a obedecer no aprende a mandar.

El que piensa que nace sabiendo demuestra su incapacidad de reflexión, a ese tipo de seres oportunistas que han destrozado a muchos países, su final ha sido siempre claro ya que han acabado asesinados por las mazas.

Artículos de las Garantías individuales y los de los derechos que todos tenemos

Las Garantías Individuales, son derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan, de acuerdo a la constitución que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad.

Los derechos fundamentales, individuales o humanos, conocidos genéricamente como: “Garantías Individuales”, contenidas en Título Primero, Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enunciando lo siguiente, comprenden un total de 29 artículos de distinta índole, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional.

Por su importancia todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos.

Garantías Individuales

Artículo 1. Igualdad de derechos y prohibición de la esclavitud y de la discriminación.

Artículo 2. Derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 3. Derecho a la educación.

Artículo 4. Igualdad entre sexos, derechos a la salud, medio ambiente, vivienda y de los niños.

Artículo 5. Libertad de trabajo, títulos profesionales, prohibición de trabajos obligatorios, servicios públicos obligatorios y límites a la libertad contractual.

Artículo 6. Libertad de expresión y derecho a la información.

Artículo 7. Libertad de imprenta.

Artículo 8. Derecho de petición.

Artículo 9. Derecho de asociación.

Artículo 10. Derecho a la posesión de armas.

Artículo 11. Derecho al libre tránsito.

Artículo 12. Prohibición de títulos nobiliarios.

Artículo 13. Prohibición de leyes privativas y tribunales especiales.

Artículo 14. Irretroactividad de la ley, garantía de audiencia, principio de legalidad en materia penal y civil.

Artículo 15. Tratados de extradición.

Artículo 16. Obligatoriedad para que las autoridades funden y motiven sus decisiones, requisitos de la orden de aprehensión, requisitos de los cateos e inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio.

Artículo 17. Prohibición de la autotutela, acceso a la justicia e independencia judicial.

Artículo 18. Prisión preventiva, readaptación social, menores infractores y cooperación penitenciaria.

Artículo 19. Auto de formal prisión, acumulación procesal y prohibición de malos tratos.

Artículo 20. Derechos del inculpado y de la víctima.

Artículo 21. Monopolio de la acción penal, límite de multas, impugnación de las resoluciones del Ministerio Público.

Artículo 22. Prohibición de penas inusitadas y trascendentales.

Artículo 23. Non bis in ídem / Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Artículo 24. Libertad religiosa.

Artículo 25. Rectoría del desarrollo nacional,

Artículo 26. Planeación del desarrollo nacional.

Artículo 27. Propiedad originaria, privada, pública y social.

Artículo 28. Prohibición de monopolios y autonomía del banco central.

Artículo 29. Suspensión de garantías.

Importante una reflexión antes de una acción

Hay que entender que en la vida, y ya lo hemos escrito otras veces, cuando tú haces algo sea lo que sea, pensamiento, acción, palabra o hecho, eso marca claramente que estas plantando una semilla y con esa acción se tiene una reacción y cada reacción puede ser positiva o negativa.

Entonces nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de transmutar, cambiar lo bueno por lo malo o lo malo por lo bueno, es un derecho que se tiene para sacar adelante la alegría y el gusto de la vida, es un derecho al que todos tenemos, llevar una vida llena de felicidad, de armonía y de amor para bailar, para cantar o para hacer todo lo que te haga feliz.

Y ese es el real motivo del humano, la vida y que esa vida se dedique al cuidado tanto de la vida humana como del planeta, de la madre tierra, del “Pachamama”.

Entonces es ahí donde se tiene que enfocar la juventud, que la felicidad está en su mente y lo más importante será entender que si tienen un problema se ocupen de resolverlo y no se preocupen por él, que tengan la capacidad de reflexión, hay cosas que tienen solución pero hay cosas que ya ni solución tienen, entonces ahí es donde se tiene que tener la capacidad de concientizar que conviene y que no conviene, así de fácil.

No estamos inventando la bola de hilo negro, estamos siendo testigos de las cosas que están pasando.

“Se dice” que el Grupo Bilderberg es el que decide el rumbo del planeta

Un grupo que se Bilderberg, en Alemania, y ese grupo, después de la segunda guerra mundial se juntaron 20 gentes de 20 diferentes países, y se dice que son ellos los que deciden todo, todo, todo lo referente a lo económico, a lo político, a lo social, a los medios electrónicos y a los medios impresos.

Hace 15 años, se formó en el 52, hicieron un estudio en el cual se determinó que hay que destruir a 6.5 billones de gentes en el planeta, pero esto no se puede hacer bajo métodos de guerras o bombas atómicas ya que se destruiría al planta, entonces lo que están haciendo es destruir vidas con este tipo de pandemias, de virus, producidos por el hombre.

El actual virus fue producido en un laboratorio del gobierno de China, donde se dijo se les escapó, pero igual no se les escapó, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta que pasó pero eso ya veremos, el hecho es que según una información que salió a la luz hace un año, se menciona que hubo 5 mil agentes super secretos que salieron infectados a todo el mundo a propagar este moral virus.

Ahora, quienes son los que tienen beneficios en este tipo de medidas, pues primero que el planeta tiene 6.4 billones de gentes y vamos a ver como este tipo de ataques virales patológicos pues es la misma manera con la cual destruyeron a los mexicas, a los aztecas, cuando llegaron los españoles y trajeron la viruela, la gripa, la influenza, la sífilis, la gonorrea y quien sabe cuántas cosas más y acabaron con una gran nación, con el imperio más grande que existió en el mundo al nivel de China y de todo Europa, todo con una guerra viral, de estrategia, y que estos señores tienen la intención de a través de, no podemos acusar pero no podemos dudar de que todo lo que está pasando pues es algo premeditado totalmente y ahí está lo delicado, de que se está buscando un control de población quitando la existencia del ser humano a través de guerras bacteriales, que pasará? ya lo veremos la semana que entra.

Recordando los 10 mandamientos

Les deseamos a todos que cumplan con los 10 mandamientos, que así como los comienzan así los terminen en esta Semana Santa, por lo que los reproducimos a continuación.

Los diez mandamientos son:

Amarás a Dios sobre todas las cosas No tomarás el nombre de Dios en vano Santificarás las fiestas Honrarás a tu padre y a tu madre No matarás No cometerás actos impuros No robarás No dirás falso testimonio ni mentiras No consentirás pensamientos ni deseos impuros No codiciarás los bienes ajenos

Enfocar que a través de las columnas haciendo menciones de lo que es la ecología se concientice a las generaciones actuales, a las anteriores y a las nuevas, a hacer todo para proteger al planeta, este es un desafío y el desafío es para la supervivencia de las próximas generaciones, que todos tienen que aportar, que el niño no tire basura porque el papá tira basura, o porque el abuelo tiró la basura, aquí todos tenemos que poner la basura en su lugar

Vivir en un país que te de las garantías necesarias para vivir,

Que no se les olvide que la verdad siempre nos hará libres.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

La Asamblea General, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Las acciones que toma la gente como seres, muchas de esas acciones algunas veces te provocan, si te provocan se lo están buscando, y si lo están buscando pues ni modo, para eso es conveniente contar con los derechos humanos.

Y es necesario recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz” y la conservación de las quijadas, cuando la gente se pasa de lista y si tienes que tomar una decisión, siempre será mejor que primero reflexionemos antes de actuar.

Que nos dice el Artículo 19 constitucional

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORIA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.

Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto.

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente.

Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

La finalidad de esta reforma fue contar con la certeza de que, en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecieran bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando con ello la protección de las víctimas y el manejo correcto de la investigación.

El artículo 19 es inamovible, aunque no le guste al presidente.

A todos los han insultado a las señoras, a las madres, a las hijas, a los hijos, a los nietos, a los abuelos, a todo mundo ha insultado este señor, a las fuerzas armadas, a la policía, a los jueces, él siente que tener esa plataforma de ser el presidente le da el derecho de insultar a la gente, esto demuestra que para él, este es su viaje de ego.

Lamentablemente ahora solo se ha rodeado de gentes que son ex priistas, ex panistas y ex perredistas, pero no tienen ni experiencia ni preparación ya que muchos no tienen ni la primaria, para poder ocupar un cargo público tienen que estar cualificados, conocer los artículos de la ley, la federal, la electoral y la civil, para que se conserve un país en paz.

Hermano del presidente de Honduras fue sentenciado con cadena perpetua en EU

Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua más otros 30 años en prisión acusado por delitos de narcotráfico.

Basado en los testimonios de cinco personas que presentaron los fiscales, el juez Kevin Castel encontró culpable a Hernández de los cuatro cargos que se le imputaban.

Castel, juez del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia hoy después de que un jurado declarara culpable a Hernández en octubre de 2019.

El caso de “Tony” Hernández y el juicio que se sigue al hondureño Geovanny Fuentes, también en Estados Unidos, vinculan al actual presidente de Honduras de proteger y colaborar con cárteles de narcotráfico.

Cada vez es mayor la arbitrariedad de algunos policías

Lamentablemente hemos visto como hubo otro asesinato más por parte de cuatro policías de Tulum, por ello es necesario recordarles que desde los años 60 había varias teorías de que a los policías les da el “síndrome de la placa y la pistola”, ya que estos señores caen en un viaje de superioridad por el simple hecho de portar una pistola, un rifle o una placa y con ello solo se dedican a actuar de forma negativa, entre otras cosas se habló desde esa época, de la necesidad de hacerles todo tipo de exámenes, mínimo dos veces al año, para conocer que la gente que está trabajando está capacitada para un ofrecer un buen desempeño tanto a sus ciudades como hacia la ciudadanía.

Nuestro más sincero pésame y no nada más a la señora, también a las mujeres en general ya que no se puede permitir que se sigan dando más muertes, ni una más.

Estos crímenes no pueden quedar impunes, los responsables tienen que responder a sus hechos de delincuentes.

Primera reunión del señor Biden y su gabinete

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró su primera reunión de gabinete el jueves y designó a los jefes de los departamentos de Transporte, Vivienda, Comercio, Trabajo y Energía para que lideren el grupo a cargo del plan de infraestructura de 2.3 billones de dólares que presentó recientemente. Mientras tanto, el sector progresista del Partido Demócrata continúa pidiendo una inversión aún mayor para los proyectos de infraestructura.

Le enviamos una felicitación al señor presidente Biden así como a la Vicepresidenta, la señora Kamala Harris, deseándoles sigan actuando en beneficio de su país y para que viva la democracia.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

