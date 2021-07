Un estudio reflejó que son más de 56 mil veces las que AMLO ha mentido en las mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho 56 mil 181 afirmaciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas, según reveló un estudio de Luis Estrada, director de la consultora política SPIN, en el cual analiza los datos no verificables a los que alude el presidente en su mañaneras.

Es decir, que desde su primer mañanera (8 de diciembre de 2018), hasta la más reciente (el 30 de junio de este año) el jefe del Ejecutivo federal ha hecho, en promedio, en cada conferencia 88 afirmaciones no verdaderas, según datos de la infografía quincenal número 55, que publicó el consultor político Luis Estrada.

Del mismo modo, el ejercicio analítico de las mañaneras, arroja que López Obrador ha hecho 118 menciones a la “clase media”, de las que 66 fueron hechas antes del 6 de junio y 52 después de esa fecha. También destaca que hasta la fecha el presidente no ha entregado análisis de salud.

Además, el estudio de la consultora política SPIN aporta un conteo pormenorizado de las frases más usadas por AMLO en sus conferencias, así como de los adjetivos que emplea para referirse a la clase media.

Las frases más usadas por el presidente de México son: “Justicia”, dicha mil 137 veces; “garantizar/garantizamos”, pronunciada en mil 86 ocasiones; “voluntad”: 310 veces; “fe”, dicha en 152 veces y “esperanza”, la cual pronunció 78 veces.

Sobre los adjetivos con que el presidente se ha referido a la clase media, destacan los siguientes: “Aspiracionistas” 11 veces; “conservadora”, 10 veces; “egoístas/dan la espalda al prójimo/sin escrúpulos morales” en 6 ocasiones y “más preocupados por la cuestión material/económica”, 4 veces.

Cabe destacar que la publicación de este conteo de la consultora SPIN, se hizo el miércoles 30 de junio a las 8:10 pm, unas horas después de que durante su conferencia mañanera, AMLO inauguró la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” en donde, según el mandatario, expondrá las noticias falsas que se publican en los medios de comunicación, sin embargo, durante su informe se han detectado imprecisiones y hasta notas de hace cuatro años, como se dio a conocer en la sección “El Sabueso” del portal Animal Político.

En dicho sitio web de noticias, se detalla que en el reporte sobre el presunto espionaje a periodistas, el gobierno federal usó una nota de Forbes de 2017 para sustentar su argumento.

La nota “Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación”, fue publicada por Forbes el 19 de junio de 2017, cuando López Obrador aún no era presidente.

“En ella se hace referencia a la investigación realizada en Artículo 19, R3D y Social Tic con asistencia de Citizen Lab en la que se muestra cómo utilizaron herramientas para perseguir a delincuentes en espionaje a periodistas, pero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, indica.

Otra imprecisión que fue expuesta es que la encargada de presentar las “fake news”, Ana Elizabeth García Vilchis, aseguró que el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, también había escrito sobre el tema del espionaje a periodistas en la actual administración, sin embargo, el periodista no lo hizo.

Cabe destacar que el ejercicio quincenal hecho por la consultora SPIN, es similar al The Washington Post Fact Checker, realizado por el rotativo estadounidense para hacer un conteo y catalogar las afirmaciones falsas o engañosas de los discursos del presidente Donald Trump.

El estudio arrojó que en los primeros 100 días de su presidencia, Trump realizó 492 afirmaciones sospechosas, y para el final de su administración ya había acumulado 30 mil 573 afirmaciones falsas o engañosas, con un promedio de 21 afirmaciones erróneas por día.

Finalmente resalta que The Washington Post, reveló en su estudio que tan solo el 2 de noviembre del año pasado, el día antes de la votación, en la que Trump buscaba la reelección, hizo 503 afirmaciones falsas o engañosas mientras recorría el país buscando desesperadamente ganar adeptos y simpatías para reelegirse.

Ese tipo de personas tiene que entender que lo importante en la vida política es la educación y mantener una buena relación con los medios de comunicación ya que los medios de comunicación estamos comprometidos con el pueblo no con el que lo gobierna por dádivas o influencias en entregas de despensas o de dinero como ha quedado plenamente demostrado que en las últimas elecciones se entregaron cantidades enormes de dinero a la población.

La esencia de un político es que no importa de qué partido pertenece pero si tiene la oportunidad de servir al pueblo, tiene que servir y tener una relación constructiva con todos los sectores Y hemos visto por muchos años como diversos políticos y políticas caen en un viaje de ego pensando que van a tener el poder siempre y que nunca van a salir sus trapitos al sol.

Es importante no olvidar que con el lema de que “por el momento no hay solución” una realidad de una demostración de poca educación piensen que van a mantenerse y tienen futuro político

A todo esto habría que agregarle que también está rompiendo el récord de muertos, eso demuestra que no se cuenta con una positiva actitud ni una adecuada capacitación académica para poder lidiar con sus obligaciones como presidente ya que sólo se le ve y se le oye hablar con refranes antiguos, es por ello que dicen que cuando no se actúa bien es porque a esta persona “le quedó grande el caballo”.

Lamentablemente seguimos viendo cómo todos los días sigue evadiendo la realidad ya que muchas de las gentes que están en su “partido del mal” solo han demostrado que la inseguridad, la cerrazón y la cero educación es lo que reina a lo largo y lo ancho del país.

Resulta difícil pensar que muchas de las gentes que han ganado alguna posición en el gobierno, tienen aspiraciones para la lanzarse dentro de algunos años como gobernadores, esto es un cuento que no tiene fin… ¿Usted qué opina?

A 2 años de creada la Guardia Nacional

se ve que es un rotundo fracaso

A dos años de su creación, el cuerpo militar disfrazado de policía llamado Guardia Nacional (GN); concebido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la corporación insignia para enfrentar a la delincuencia organizada, es un rotundo fracaso.

De inicio, la GN no ha cumplido con su objetivo de reclutar a decenas de miles de jóvenes; para capacitarlos como policías especializados en combate contra la delincuencia y así ir superando la militarización inicial.

En realidad, ha ocurrido todo lo contrario. La Guardia Nacional inició operaciones en junio del 2019 con 82 mil elementos; de los cuales, 35 mil pertenecían a la Policía Militar, 8 mil a la Policía Naval y 35 mil a la ahora extinta Policía Federal.

La GN que no es civil sino militar.

Durante su primer año de operaciones, es decir, al 30 de junio del 2020, la Guardia Nacional ya tenía 21 mil elementos más; pero todos ellos fueron reclutados por la Sedena y por la Marina. Ahí fueron entrenados y luego fueron comisionados para incorporarse a la Guardia Nacional, como lo documentó la organización Causa en Común.

Todos esos “nuevos” elementos, que en realidad pertenecen a la Sedena y a la Marina, pueden regresar a los cuarteles militares en cualquier momento; pues solo los une a la Guardia Nacional sus oficios de comisión, que pueden ser revocados cuando los altos mandos militares lo decidan.

Para mayo de este 2021, la Guardia Nacional tenía en sus filas a un total 101 mil 740 elementos; lo que habla de un estancamiento en el reclutamiento, pues se encuentra prácticamente en el mismo nivel que en junio del 2020.

Y un aspecto grave: hasta el pasado 28 de mayo, solo 10 mil 396 efectivos de la Guardia Nacional; es decir, menos del 10 por ciento del total, cuenta con la certificación oficial que los avala para realizar de manera segura y eficiente su labor como policías.

Elementos de la Guardia Nacional no están certificados.

La explicación que dio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a los diputados que solicitaron información sobre esta falta de certificación que viola la ley; es que los centros de evaluación “han sido rebasados, al no contar con las instalaciones y equipamiento necesario para cumplir con la norma”.

La Guardia Nacional tiene como meta contar con 150 mil elementos a finales de este año, lo que se antoja imposible; pues para lograrlo tendría que incorporar a sus filas a cerca de 50 mil nuevos uniformados en un lapso de cinco meses.

El fracaso de la GN.

Pero el fracaso de la Guardia Nacional tiene más fondo. No ha cumplido su misión de contener a la delincuencia organizada; como lo demuestran las cifras y los hechos violentos de los que nos enteramos todos los días a través de los medios de comunicación.

Hasta el pasado 28 de junio, se habían perpetrado en México 88 mil 327 homicidios dolosos; cifra que representa más del doble de los registrados en el mismo período del gobierno de Enrique Peña Nieto, con 43 mil 956.

La Guardia Nacional ha sido muy efectiva para reprimir a migrantes centroamericanos pero no ha sido capaz de evitar matanzas frecuentes; como la ocurrida en Reynosa, Tamaulipas el pasado 19 de junio, o masacres como la sufrida por la familia LeBarón en Sonora, el 4 de noviembre del 2019.

Es por ello que hasta el momento la Guardia Nacional no tiene nada que festejar pero si mucho por hacer.

Reflexiones de las malas planeaciones

y los ambiciosos gobernantes

Eso pasa cuando las gentes no están capacitadas y no han tenido el adecuado entrenamiento, ni una buena disciplina militar, ni han jurado a la bandera, ni tienen conocimiento de lo que es el respeto a la Constitución, entonces estas gentes, al igual que muchos de los nuevos diputados y gentes que han sido electas, solo demuestran que realmente su nivel académico esta por los sueldos.

Todos estos señores, cómo piensan hacer un buen papel, deberían de mostrar los documentos que avalen que están capacitados académicamente.

Valdría la pena hacer un análisis, por ejemplo, del nivel que tienen todos los gobernadores, presidentes municipales y participantes para algún puesto en el gobierno, respecto a conocer cuántos idiomas hablan, su nivel de capacidad académica, pero todo esto antes de que la gente vaya a votar ya que para poder gobernar un país se necesita tener una buena y aceptable preparación.

Ya quedó muy claro cómo cuando un hombre tarda 17 años en sacar su título, también piensa que va a tener la oportunidad de estar 17 años en el poder para “hacer las cosas bien” en el país, porque realmente da pena ajena ver la terrible situación en la que se encuentra la patria y sus ciudadanos en todas la áreas, en lo económico, en lo político y en lo social, ya que en tres años solo han demostrado que no ha sido más que un fracaso rotundo.

Lo que no acabamos de entender es el cómo y el porqué, hay gentes que siguen apoyando a estos “bichos” raros ya que pareciera que la mayoría de ellos nacen en maceta y no pasan al corredor.

Es por ello que les recomendamos a todos los que están ahora ocupando algún puesto que cambien su actitud antes de que todo mundo los ubique por su lamentable actuación y su triste ubicación racional.

Es importante mencionar que nos gustaría mucho que si alguien tiene información referente al abuso de autoridad de cualquier político durante los últimos tres años, nos la pudiera hacer llegar para que con ello demostrar la realidad y que nosotros no decimos 56 mil mentiras.

Hay que recordar que “lo que mal comienza, mal acaba”, esa es la historia y así es la realidad, entones es importante y ya es hora, de que se bajen de su viaje de ego para que tengan alternativas de poder demostrar que están ahí porque entienden que sus cargos son y están para servir a todos los que somos el pueblo.

Tanto el señor Washington como el señor Jefferson fueron los padres fundadores de la base política que opera en Estados Unidos, ya que ellos decían que: “Donde es libre la prensa y donde saben leer todos los hombres, todo está a salvo”; que “El arte de la imprenta nos protege contra los retrocesos de la razón y la información”; que “Una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad pública”; que “Existen derechos que no se entregan al gobierno… el derecho a pensar y actuar libremente.

Estos son los derechos al pensamiento y la publicación de nuestros pensamientos en forma escrita o hablada; el derecho al comercio libre; el derecho a la libertad personal”, todo esto para que los funcionarios públicos pudieran tomar en cuenta que para actuar positivamente se necesita contar con una prensa que critique sus errores y sus logros ya que esa es la función principal de ésta, que no se les olvide porque ya vimos los casos de como Nixon, como Trump, como Allende y como Mussolini quienes acabaron con sus propias aspiraciones y terminaron haciendo el ridículo, esto que lo tomen en cuenta para que les sirva de ejemplo.

Dentro de las frases célebres más relevantes y sobre sus conceptos de la libertad de prensa de estos grandes fundadores de la política destacamos dos muy claras y concisas; “Estoy a favor de la libertad de prensa y contra toda violación de la Constitución para silenciar mediante la fuerza y no la razón, las quejas o críticas, justas o injustas, de nuestros ciudadanos contra la conducta de sus gobernantes». Y prefiero una prensa sin gobierno que un gobierno sin prensa”.

“Si nos quitan la libertad de expresión entonces, tontos y silenciados, nos podrán llevar como a ovejas al matadero”.

Es necesario recordarles que un político tiene que servir al pueblo, no servirse del pueblo, es importante que lo entiendan muy bien porque hemos visto a muchos presidentes y políticos pasar sin hacer nada para el país, pero sí solo para su provecho personal, recordemos que a fin de cuentas a muchos se les juzga por su capacidad mental y por los hechos positivos que lograron, y si no tienen una buena relación con el pueblo ni cumplen con todo lo que prometen, simplemente el pueblo los odia y los olvida.

“O todos coludos o todos rabones”, es necesario que se juzgue también a todos los que han sido servidores públicos

Y ya que se está promoviendo que se juzgue a los ex presidentes, sería muy necesario incluir a todo aquel que haya un lugar en el gobierno, empezando por los gobernadores y los presidentes municipales, para que también se juzgue su actuación y sí fueron gente positiva, decente y honorable, les demos un aplauso y un reconocimiento pero si por el contrario tuvieron una actuación negativa, se les critique y se les amoneste para ponerlos en su lugar.

Ahí tenemos un claro ejemplo y lo estamos viendo, del cómo algunos que han lavado dinero y han hecho cosas indebidas pues están ahora en la cárcel, como es el caso del gobernador de Coahuila, quien está acusado de “Lavado de dinero” y por ello está cumpliendo una condena de 3 años en Estados Unidos, por todas estas negativas actuaciones es que las autoridades estadounidenses, en el gobierno del señor Biden, están observado con lupa a todos los políticos mexicanos.

El emporio de Trump

está acusado de 15 ilícitos

La Organización Trump, empresa matriz de Donald Trump y su familia, y su ejecutivo más fiel, fueron acusados formalmente de 15 cargos criminales ante el Tribunal Supremo de Nueva York, y aunque el ex presidente no fue acusado personalmente, el caso ahora pone en riesgo su futuro económico y político.

La Organización Trump y su principal ejecutivo financiero Allen Weisselberg –quien ha sido el socio más fiel de la familia durante más de 48 años y quien ingresó al tribunal esposado y escoltado por detectives policíacos– fueron acusados de múltiples delitos para manipular y defraudar al fisco en una operación que manejaron a lo largo de 15 años.

Abogados de la empresa y, por separado, abogados de Weisselberg, se declararon “no culpable” ante los cargos formulados por el fiscal distrital de Nueva York, Cyrus Vance Jr, y aprobados por un gran jurado después de casi tres años de investigación.

Los cargos fueron revelados en el tribunal estatal e incluyen defraudación al fisco por pagos bajo la mesa a empleados de la empresa Trump, entre ellos Weisselberg, beneficios no reportados al fisco incluyendo pagos por departamentos, colegiaturas, autos Mercedes-Benz, fraude fiscal, falsificación de documentos y hasta robo al fisco.

“Para ponerlo en claro, éste fue un esquema amplio y audaz de pagos ilegales”, declaró el fiscal asistente Carey Dunne en la presentación de cargos en el tribunal, y señaló que fue operado y aprobado a los niveles más altos de la empresa.

Las primeras declaraciones de Trump y sus abogados en respuesta a los cargos fueron las esperadas, al tratar de descalificar el caso como un ataque políticamente motivado, táctica ya muy común y conocida del ex presidente y sus asesores.

“La cacería de brujas política por la izquierda radical demócrata, con Nueva York ahora asumiendo la tarea, continúa”, acusó Trump en una declaración. “Está dividiendo a nuestro país como nunca antes”.

Un abogado de la Organización Trump comentó a reporteros que “si el nombre de esta empresa fuera otro, no creo que estos cargos se hubieran presentado”. Una declaración emitida por la empresa sostuvo que los fiscales estaban buscando usar a Weisselberg como “un peón” en el juego para dañar a Trump. “Esto no es justicia; esto es político”.

Weisselberg, después de que escuchó los cargos contra él, fue liberado sin fianza, aunque aparentemente debió entregar su pasaporte al ser considerado un riesgo de fuga. Pasó frente a la masiva presencia de medios y periodistas en las afueras del tribunal sin ofrecer comentario.

Aunque Trump no fue acusado personalmente, esta investigación criminal continúa y los fiscales han dejado en claro que no se puede descartar la formulación de más cargos contra el propio ex presidente, su familia y otros cómplices, y el gran jurado que aprobó estos cargos sigue en funciones hasta noviembre. Si en el futuro Trump es acusado de un delito criminal, sería el primer ex presidente en tener ese honor.

Imperio en riesgo.

Analistas señalan que cuando este tipo de cargos son presentados contra una empresa, una consecuencia común es que bancos y otras compañías rompan relaciones con la entidad acusada, algo que podría tener severas implicaciones para el imperio de bienes raíces, hoteles, clubes de golf y más que Trump Organization opera alrededor del mundo.

Cuando Trump ocupó la presidencia, cedió el control cotidiano de su empresa a sus hijos y Weisselberg. Pero muchos de los delitos documentados en los cargos sucedieron antes de su llegada a la Casa Blanca.

Parte de la estrategia de los fiscales en este tipo de casos es obtener la cooperación de subordinados y socios de la empresa o los operadores de negocios, incluso los ilícitos, a veces al ofrecerles inmunidad, o condenas reducidas.

Se sabe que los fiscales, encabezados por Vance, han buscado presionar a Weisselberg a voltearse contra su jefe con amenazas de los cargos y posibles condenas de cárcel, así como también contra su hijo, quien es participante en el mosaico empresarial Trump.

Weisselberg, por sus casi cinco décadas de trabajo, primero con el padre de Trump y desde los años 70 con el ahora ex presidente, obviamente sabe todo de la empresa y la familia. Hasta ahora se ha mantenido leal. Pero pronto tendrá que evaluar cuánto está dispuesto a arriesgar, incluyendo posibles condenas de cárcel no sólo para él, sino para su hijo y otros, a fin de escudar a Trump.

Otros, incluido el ex abogado personal de Trump Michael Cohen –quien implicó a Weisselberg en el pago por silencio de dos mujeres que dicen haber tenido relaciones sexuales con Trump– ha estado cooperando con los fiscales después de ser abandonado por su ex jefe y cumplir una condena de cárcel. La ex esposa del hijo de Weisselberg, y otros empleados también están cooperando.

Vale recordar que este no es el único problema legal que enfrenta el ahora ex presidente. Múltiples mujeres continúan promoviendo demandas en su contra por difamación. Su sobrina Mary Trump lo está demandando por fraude de su herencia familiar, y algunos legisladores federales y agentes de la policía del Capitolio también han interpuesto diversas demandas civiles tratando de obligar a que rinda cuentas por su papel en instigar la “insurrección” del 6 de enero, entre otras.

Netflix resurge el caso del asesinato

del periodista Manuel Buendía

¿Quién mató a Manuel Buendía?’, es un documental criminal que refleja la realidad sobre el asesinato del periodista.

Netflix presentará su más reciente producción el 14 de julio con ‘Red privada ¿Quién mató a Manuel Buendía?’ donde retoma el caso del asesinato del periodista de investigación Manuel Buendía, las teorías, causas y responsables, para continuar sacando a la luz los detalles del hecho que conmocionó a la prensa nacional.

‘Red privada ¿Quién mató a Manuel Buendía?’ reúne las voces de distintos personajes contemporáneos a él y a las diferentes teorías acerca de su asesinato. El periodista se caracterizó por denunciar en sus investigaciones a distintos grupos delictivos, una situación que puso en jaque su labor periodística.

Con este documental se va a demostrar la asociación delictuosa que tuvieron algunos funcionarios, en este caso se relaciona con el presidente Miguel de la Madrid y el señor Bartlett con los asesinos de Buendía.

Realidad que saldrá a la luz después de muchos años, como siempre pasa, donde la verdad va a brillar.

La SIP rechaza la recurrente

retórica antiprensa de López Obrador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este viernes la “recurrente campaña de estigmatización” de los medios de comunicación y periodistas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió el cese inmediato de este tipo de “agresiones”, al mismo tiempo alertó sobre el hecho de que este tipo de ataques “suelen degenerar en hechos de violencia”.

En su conferencia diaria y matutina del pasado 30 de junio, apunta la SIP, López Obrador inició el espacio “Quién es quién en las mentiras de la semana”, dedicado a atacar a los medios de comunicación y acusar directamente a periodistas.

La primera edición del segmento de la Presidencia fue presentada por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, añadió la organización sin fines de lucro.

“La nueva acción de López Obrador contra la prensa no es nada novedoso; nos recuerda las peligrosas campañas de descrédito de gobernantes y funcionarios que desde la tribuna pública censuran y descalifican a la prensa independiente”, señaló en un comunicado Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, advirtió que, en el caso de México, “uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la Presidencia con insultos contra periodistas y medios”.

Este tipo de agresiones, como lo indica la experiencia, “suelen degenerar en hechos de violencia”, apostilló. Canahuati y Jornet dijeron que los descalificativos a través de discurso directo o mediante otros recursos “configuran medidas de censura indirecta dirigidas a desvirtuar el debate público”.

Ante este problema recurrente en muchos países de la región, la SIP emitió tiempo atrás una resolución en la que advertía que, “independientemente del sesgo ideológico de los presidentes de la región, esta es una práctica habitual de los presidentes Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador), el ex mandatario estadounidense Donald Trump, Jimmy Morales (Guatemala), Andrés Manuel López Obrador (México), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro, en Venezuela.

La Declaración de Chapultepec de la SIP, decálogo de principios sobre las libertades de expresión y de prensa, consigna también que “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.

Aplaudimos la iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien repudia totalmente las medidas que está utilizando este señor para criticar a los periodistas, esta es una realidad vista desde afuera de México, que este señor ya está totalmente desubicado al igual que sus seguidores porque todos ellos no se han dado cuenta que el apocalipsis está más cerca de lo que se imaginan.

En el tercero, cuarto y quinto año de un gobierno saliente, siempre ha quedado como ejemplo, desde la época de los primeros presidentes, que todos los “amigos” de interés los abandonan y les dan la espalda a estos hombres y mujeres que viven fuera de la realidad.

Se debe poner fin a los malos gobiernos

Se debe poner muy en claro la importancia que tiene hacer una evaluación de todo lo que ha perdido México ya que las fronteras aún siguen cerradas y eso demuestra visiblemente que solo ha ido en aumento el número de “borregos” que siguen engañando a los incautos y cretinos, quienes en un futuro muy cercano van a vivir la realidad de sus decisiones, porque ya será más tarde que temprano cuando vean todos los abusos que han llevado a cabo los políticos actuales, por lo tanto no es posible el que no se den cuenta o no entiendan la actitud de muchos gobiernos donde se menciona que “el que no tranza no avanza”, que “las mentiras van a durar mil años” y el que “nosotros tenemos otros datos”, sería bueno que recordaran qué en esta vida todo lo que se siembra, se cosecha.

Esto va a dar como resultado una difícil situación en la que sus próximas generaciones van a tener que vivir con una verdad de desprestigio para ellos y sus descendientes.

Ahí está la realidad y eso lo hemos visto con personajes como Adolfo Hitler, como con la familia de Mussolini, la familia de Evo Morales y muchos más, donde todos estos han salido evaluados como “traidores” a su pueblo y a sus constituciones, es por eso que las personas que tengan capacidad de reflexión y bien definido el concepto de lo que es el respeto que analicen y piensen que están en el momento oportuno de pedir perdón por sus malas actuaciones y así mismo que renuncien a sus ambiciones las cuales están construidas en los cimientos de la venganza, del resentimiento y del odio.

Tenemos que ver que en México se integre un grupo tripartita para que junto con empresas auditoras reconocidas lleven a cabo las auditorías correspondientes a todos los presidentes municipales, a todos los delegados, a todos los secretarios de estado, al presidente y a todos sus consejeros para que así se garantice al pueblo que estas gentes actúan de una manera honrada y correcta porque hasta que esto no se haga seguirán saliendo “camaladas” de millonarios.

Sería bueno que ahora con el PRIAN se inicie esta acción y con ello poder evitar que éstas gentes se sigan aprovechando de su puesto para robar.

