Alistan proyecto de semaforización del Mercado 28

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sin una fecha específica para comenzar a operar, la Dirección de Tránsito Municipal prepara el plan piloto de semaforización en las inmediaciones del Mercado 28 con la intención de “agilizar” el tránsito en la zona, aun cuando ya hay pasos peatonales en los cuatro frentes de la zona en mención.

Desde hace un mes y medio aproximadamente locatarios del lugar colaboraron económicamente para la instalación de un semáforo ubicado entre la avenida Sunyaxchén y Tankah, a menos de 50 metro de un paso peatonal, dichos trabajos fueron realizados por el área de Ingeniería Vial de la Dirección de Tránsito Municipal.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director de la dependencia mencionó que retirarán el tope que está a unos metros del nuevo semáforo, analizarán el beneficio y resultados del cambio en la zona, para, posteriormente, hacer lo mismo en los otros tres frentes.

La justificación de este proyecto piloto, está relacionada con la presencia de turistas en el lugar, y que según la experiencia de los locatarios, los automovilistas en ocasiones no respetan el paso peatonal, es por eso que con un semáforo, “obligarían” a los autos a ceder el paso a los visitantes.

El actual paso peatonal cercano a donde se encuentra colocado el semáforo, no está contemplado para que sea utilizado por personas con algún tipo de discapacidad, no cuenta con rampas del tope a la banqueta, y tampoco para bajar de la guarnición En una situación similar se encuentra la zona que será habilitada como paso para visitantes, ya que no cuenta con rampas de acceso al cruzar ambos sentidos de la calle.

En una visita realizada por Novedades Quintana Roo a la zona, fue evidenciada la dificultad que una persona en silla de ruedas tuvo para cruzar de un extremo a otro. La implementación de este proyecto piloto será antes de que termine la actual administración municipal, agregó el director de Tránsito Municipal. En caso de que los resultados en movilidad sean los esperados, indicó que sincronizarán los semáforos para que los conductores den la vuelta completa y coordinada.