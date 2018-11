¡Con podio mexicano! Termina Gran Fondo New York Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- El mexicano Mario Zamora Rangel se convirtió el domingo en el ganador absoluto de la quinta edición de la carrera ciclista Gran Fondo New York Cozumel 2018 tras recorrer 160 kilómetros alrededor de la isla. El jalisciense no solo es el ganador absoluto de la competencia ya que también se adjudicó el primer puesto en la prueba King of the Wind.

Mientras tanto, en la rama femenil, Ana Teresa Cesa, originaria de la Ciudad de México, también ocupó la primera posición. Con un excelente clima y como lo esperaban Miguel González Castelán y Shaun J. Gad, socios de la marca Gran Fondo New York en Cozumel, la competencia fue todo un éxito registrando finalmente tres mil 200 ciclistas.

También te puede interesar: Kuchar toma la delantera del Mayakoba Golf Classic

El primero en cruzar la meta fue Mario Zamora quien detuvo su reloj en tres horas, 49 minutos y cinco segundos para lo que le hizo convertirse en el ganador absoluto de la prueba ciclista de la que es sede la isla desde el año 2014.

En la segunda posición pasó la meta Ignacio de Jesús Prado con una marca de 03:49.15 mientras que Luis Ricardo Villalobos lo hizo apenas dos segundo después para quedar en 03:49:17.

Las féminas también dieron la pelea en esta competencia ciclista pelando la primera posición con solo unos segundos de diferencia.

La competidora Ana Teresa Cesa cerró su participación con tiempo de 03:56:40. Detrás de ella cruzó la meta en 03:56:46 María Jimena Calzada, mientras que Frida Macilla Cruz paró su cronómetro en 03:56:56. Todos estos tiempos son marcas preliminares.