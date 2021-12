México brilla en la gala de Premios Produ llevándose 12 galardones

A través desde la ciudad de Miami, se llevó a cabo una transmisión vía streaming llena de momentos de sorpresa, alegría, nostalgia y diversión, de la Gala de los Premios PRODU que celebró su quinta edición enalteciendo el talento, visión y profesionalismo de la industria audiovisual en Iberoamérica. México fue el país con más galardones, 12 en total, seguido por Colombia con 8 y Argentina con 6. Los reconocimientos especiales fueron para Eugenio Derbez y Don Francisco, además de recordar la vida de la escritoria Delia Fiallo en un In Memoriam.

El evento realizado en Miami fue conducido en español, la lengua que une tanto a organizadores como a nominados, por la súper modelo Valeria Mazza y Alan Tacher, que con sus afables estilos charlaron con nominados y ganadores vía remota. En tanto, Laurita Fernández, el periodista Boris Izaguirre y el actor Sebastián Llapur, se sumaron al cuadro de conductores.

En la Gala de Premios PRODU, que contó con 50 horas de streaming en vivo, se entregaron 39 galardones, se dio el reconocimiento Crossover a Eugenio Derbez, se llevó a cabo un homenaje a Don Francisco por su trayectoria profesional y se realizó un In Memoriam para reconocer la labor de la escritora Delia Fiallo, a pocos meses de su fallecimiento.