Michelle Rodríguez mostró de más en sus vacaciones en Tulum

TULUM, Q. Roo.- La Riviera Maya sigue siendo uno de los lugares favoritos de las celebridades, y en esta ocasión Michelle Rodriguez fue quien decidió tomar unos días de descanso en el paraíso.

En su visita a Tulum, la actriz de "Rápidos y furiosos", tuvo un pequeño accidente con su traje de baño y terminó enseñando de más, cuando se encontraba dentro el agua. La estrella de 39 años, se fue a pasar unos días a las playas de este destino, y los paparazzi de inmediato notaron su presencia.

Michelle se metió al mar con un bañador de rayas de dos piezas y una gorra para nadar. Lo que no imaginaba es que las olas del mar le provocarían un accidente de vestuario, informa Telemundo.

Mientras se divertía saltando y jugando en el agua, su top se desacomodó y uno de sus senos quedó completamente a la vista.

Pero eso no fue todo, ya que cuando Rodriguez quedó de espaldas a los paparazzi, el traje de baño se le bajó por detrás y justo en ese momento le tomaron otra reveladora foto.

En todo momento, la artista lució su figura y su enorme sonrisa en sus vacaciones de invierno, y además de su rostro sin maquillaje para exhibir sus facciones naturales, informa el portal Daily Mail.

Este año que terminó, Michelle estrenó la película animada "Smurfs: The lost village", así como la última cinta de la franquicia "Fast and furious: The fate of the furious".

La película batió récords para la mayor apertura mundial de taquilla de todos los tiempos, recaudando $532 millones en ventas de entradas en su primer fin de semana de abril.

A pesar del éxito de la película, Michelle recientemente amenazó con dejar la franquicia debido a la falta de representación femenina.