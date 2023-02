Miedo a ser policía, principal causa de baja respuesta a convocatorias

Autoridades reconocen que no hay posibilidades de cumplir la meta de contar con 150 nuevos elementos en la Policía Municipal de Benito Juárez, debido a la baja respuesta de la población a las convocatorias.

Luis Alfonso Caamal Sánchez, director de la Academia de Policía Municipal, explicó que la previsión de 150 nuevos elementos para paliar el déficit de 300 agentes, no podrá lograrse, pues más que los bajos sueldos que se ofrecen, las tareas de riesgo que involucra el oficio inhiben la participación de la gente.

“El problema no es tanto el número de plazas vacantes, sino que no hay tanta gente que quiera ingresar (...) Creo que la falta de un conocimiento real y muchas veces escuchan que hubo una persecución, piensan que van a estar en un riesgo constante. Y es una realidad, la profesión de policía es de riesgo en cualquier momento, por lo que no cualquiera es policía”.