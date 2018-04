Miembros de la CTM Cozumel quieren fuera a su lideresa

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) tiene una inmensa puerta que para entrar sólo tienes que tocar, y para salir, lo único que hay que hacer es irte. De esa manera respondió José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la CTM en el estado de Quintana Roo a la rebelión que cocinan varios secretarios generales de este sindicato, mediante la cual están desconociendo a Geny Secundina Canto Canto como secretaría general de la CTM en la isla Cozumel.

Desde la semana pasada, varios secretarios generales manifestaron su intención de destituirla, luego de que ellos mismos la eligieron hace unos meses mediante un proceso de votación; sin embargo, ninguno de ellos ha hablado de una asamblea para deponerla y nombrar al ex secretario general, Felipe Balam Ku, en su lugar.

La noche del 11 de agosto de 2017, Geny Canto se convirtió en la primera mujer en encabezar a la CTM en Cozumel, tras vencer en las elecciones a Felipe Balam Ku, quien estuvo al frente de este gremio por 12 años.

Desde principios de abril de este año, los mismos líderes que la apoyaron para llegar a la secretaría general anunciaron que la desconocían, debido a que Ediel Manuel Jiménez Oxte era la persona que sería incluida en la planilla del candidato del PRI a la alcaldía de Cozumel, y no Miguel Santamaría, hermano del líder cetemista de Quintana Roo.

Ediel Jiménez, líder del Sindicato de los Trabajadores Hoteleros Registro 19, declaró el jueves que no están a gusto con las decisiones que ha tomado la secretaria general de la CTM, y por lo tanto la desconoce.

Opinó que ella es la persona que debe velar por cuidar los intereses y derechos de los trabajadores que en las últimas dos semanas es precisamente lo que ha ocurrido.

Por separado, José Isidro Santamaría fue muy claro al respaldar las decisiones y el trabajo de Geny Canto y recordó a los líderes rebeldes que las elecciones no son de contentillo.

“Están obligados a cumplir y hacer cumplir los estatutos (…) no son quienes para desconocer a una secretaria general. Es más, es inhumano e injusto que los retuviéramos. Si no están a gusto no los retendremos a la fuerza. Geny Canto está haciendo un excelente trabajo”, puntualizó.