Lo que debes saber sobre el miércoles de ceniza 2019

Redacción/SIPSE

Cancún.- El tradicional miércoles de ceniza 2019, con que el mundo cristiano católico inicia su preparación espiritual para la Pascua, es mañana y aquí te presentamos los horarios en los que los fieles podrán recibir las reliquias de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año pasado.

Pero antes de pasar a los horarios, esto es lo que debes saber sobre este día tan significativo para la comunidad católica y con el que se pone fin también al carnaval o “la fiesta de la carne”.

Según ACIPRENSA, la imposición de la ceniza, que marca el primer día de la Cuaresma (es decir, los 40 días previos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo), surgió en los primeros siglos del cristianismo.

En aquellos años, se colocaban ceniza en la cabeza y los fieles se presentaban ante la comunidad con un ‘hábito penitencial’ para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.

Esta tradición cobró un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D. C., y a partir del siglo XI la Iglesia de Roma impone las cenizas en estas fechas.

Este ritual, sin embargo, no es obligatorio y pueden participar además personas no católicas. El Catecismo especifica que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos “preparan para recibirla y disponen a cooperar con ella”.

¿Qué se puede comer en el Miércoles de Ceniza?

Según ha indicado la Prelatura Cancún-Chetumal, mañana deberá guardarse el ayuno y abstinencia, es decir, los católicos sólo podrán hacer una comida fuerte al día y en esta no se podrá consumir ningún tipo de carne animal, incluyendo el pollo.

¿Cuáles son los horarios para recibir el miércoles de ceniza en Quintana Roo este 2019?

En Cancún, en la parroquia de Cristo Rey la programación será:

Ritos de imposición de ceniza: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 y 11:00 am; y 12:00, 01:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00 y 09:00 pm.

En la catedral de Chetumal, Sagrado Corazón de Jesús los horarios serán:

Misas con imposición de ceniza: 07:00, 08:00, 11:30 am y 07:00 pm.

Además: Iglesia de la Divina Misericordia 05:00 pm, parroquia San José Obrero San Patricio 07:00 pm y en la Iglesia de Santa Teresita a las 08:00 pm.

Ritos de imposición de ceniza: 09:00, 10:00 y 11:00 am; 12:30, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 08:00, 08:30 y 09:00 pm.

En Playa del Carmen, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen los servicios serán:

Misas con imposición de ceniza: 08:00 am; 12:00 y 08:00 pm.

En Tulum, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe la atención a los feligreses será:

Misas con imposición de ceniza: 08:00 am; 12:00 y 08:00 pm.

En Felipe Carrillo Puerto, la ceniza se impondrá:

A las 07:00 am, 12:00 pm y 08:00 pm en la parroquia.

A las 06:00 pm en la parroquia de Guadalupe.

A las 07:00 pm en la parroquia de Cristo Rey.

En Cozumel, las misas y paraliturgias con imposición de ceniza serán:

A las 07:30 am, 12:00 pm y 07:30 pm en Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 08:30 am, 01:00 pm y 07:00 pm en la capilla de los Santos Mártires Mexicanos.

A las 08:30 am, 01:00 pm y 08:00 pm en la capilla Tres Reyes.

En Isla Mujeres, las misas con imposición de ceniza serán:

A las 12:00 y 07:00 pm en la Inmaculada Concepción.

A las 05:00 pm en Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 08:00 pm en el Sagrado Corazón de Jesús.