Saturan migrantes servicios por regreso a clases en Cancún

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Migrantes provenientes de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas comenzaron a saturar los servicios del Registro Civil y la Cruz Roja de Cancún, en busca de cumplir requisitos para inscribir a sus hijos en las escuelas en Benito Juárez.

Los documentos solicitados son las constancias médicas y actas de nacimiento certificadas, papeles que son necesarios para el proceso de inscripción a escuelas.

Juan Carlos Aké Patricio, titular de la dependencia local, explicó que el incremento se dio en la última semana de julio, cuando las solicitudes pasaron de 300 a 600 diarias, e incluso a 800 el lunes pasado.

Los requisitos para solicitar un acta certificada en el municipio de Benito Juárez son llevar una copia del documento original y de una identificación oficial, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP); además del pago de 88 pesos en caso de ser un documento local y 244 en caso de ser foránea.

De acuerdo con los tiempos del Registro Civil, el trámite se realiza en un día; sin embargo, Aké Patricio señaló que de 10 solicitantes foráneos, cuatro no pueden obtener una copia certificada de su acta porque su información no está en el registro nacional, por lo que no se pueden gestionar inmediatamente.

“Si no está en el sistema, el ciudadano tiene que solicitar a su estado de origen que la suba, mandando por correo electrónico una copia del papel original, solicitud que varía dependiendo del Registro Civil de cada entidad, por ejemplo, tengo entendido que en Chiapas difícilmente te contestan, mientras que en el Estado de México o en la Ciudad de México el trámite es al instante”, dijo el entrevistado.

En el caso de la delegación de la Cruz Roja en Cancún pasaron de realizar 20 constancias médicas en 24 horas, a 50 en el mismo lapso de tiempo; los costos de los trámites son de 120 pesos si necesita conocer el tipo sanguíneo o 70 pesos en caso de tener un comprobante expedido por la institución o un laboratorio. En ninguno se requiere ayuno previo.

Pese a que la instancia médica informó que esperan en agosto descienda el número de solicitudes, la dependencia municipal indicó que prevén que esta tendencia continúe las dos primeras semanas del mes próximo previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020, que está fijado para el lunes 26 de agosto.