Militantes e incluso AMLO, en contra de la dirigencia de Morena en Q. Roo

Militantes de Morena, y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejaron sobre la conformación de la nueva dirigencia estatal del partido, en la que se encuentran las parejas sentimentales de tres presidentas municipales y la hermana de un diputado federal.

Durante la conferencia matutina, el presidente calificó la definición de la conformación del Comité Directivo Estatal de Morena como de prácticas del “viejo régimen”, como el amiguismo y el influyentismo, las cuales deben ser erradicadas.

“Son lacras de la política del viejo régimen que se tienen que ir borrando, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero es un proceso que lleva tiempo porque se arraigaron mucho.