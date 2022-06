Militares custodian entrada del CBTIS 111 tras amenaza de balacera

Esta tarde, efectivos del Ejército Mexicano custodian la entrada del CBTIS 111 de Cancún en un operativo de prevención tras una amenaza de balacera en un mensaje escrito con un corrector en los baños de hombres del plantel.

En la entrada, autoridades del colegio solicitan a los jóvenes mostrar su credencial de estudiante para ingresar a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 111 “Leona Vicario”.

Como recordará, ayer a las 18:30 horas, operadoras del número de emergencias 911 recibieron el reporte 678737 por una supuesta amenaza escrita con corrector en los baños de hombres del plantel. “No vengas el 9 de junio voy a hacer una balacera”, indicaba el mensaje.

Más tarde, a través de Facebook, el CBTis No. 111 “Leona Vicario” informó en un comunicado que tras la advertencia, inmediatamente actuaron bajo protocolo de seguridad, llamando a las autoridades competentes.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, de la patrulla 5803, sector 2, quienes verificaron el lugar de los hechos, incluso detallaron que en ningún momento se desalojó al personal y alumnos del plantel.

Este día, el rector del CBTIS 111 de Cancún, Pedro Munguía declaró que se implementarán nuevas estrategias para evitar una tragedia luego de que un estudiante causará la movilización de las autoridades del estado y escolares por una amenaza de balacera.

Además, Munguía aseguró que esta situación no pasará por desapercibido, aunque no se descarta que el móvil se trate de una broma de mal gusto como bullying, pero no solo interno, sino para toda la ciudadanía.

