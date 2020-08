Milo Campos estrena Juguito de Agave en concierto online

Cancún.- El productor musical Milo Campos estrena su más reciente tema musical, “Juguito de Agave” al lado del famoso Potro de Aca Shore y lo presentará este fin de semana por primera vez en vivo en un concierto virtual; en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Milo asegura que esta nueva rola ha sido bien aceptada por el público y pretende que este el nombre que le dio al tequila quede para la posteridad.

“Al principio el confinamiento fue difícil, a todos nos sacudió y nos puso a reflexionar, pero ya ahora muy creativos y haciendo música. Estamos promocionando ‘Juguito de Agave’, una canción que tiene mucho que ver con nuestras personalidades. La historia de la canción surgió meses antes de la pandemia en una reunión en Acapulco, le empecé a llamar al tequila, juguito de agave y se quedó entre nosotros, así que pensé en hacer una canción que se volviera todo un movimiento y un suceso, ya en mi estudio de producción comencé a trabajarla de la mano de Alex Mont y Oscar Guillén pero se me ocurrió que podía cantarla con alguien, así que vi que Potro quería lanzarse como cantante, pensé en Acapulco y bueno pues me puse en contacto con él”, compartió Milo, quien en aquel entonces no conocía a Potro y ahora han logrado hacer una excelente mancuerna musical.

“Le propuse la canción, le encantó a él y a su equipo y a la semana ya estábamos grabándola, un mes después grabamos el video, todo surgió de manera muy natural, lo disfrutamos mucho, creamos una vibra padrísima, súper positiva y alegre, tanto que parece que Potro y yo nos conocimos desde hace años. El video lo grabamos en el beach club más famoso de allá, Hanna y la idea era presentarla en semana santa pero bueno lo que sucedió cambió todos nuestros planes”, expresó el productor musical, quien pensó que este era el mejor momento para dar a conocer su creación.

“Creo que lo más fuerte pasó y la gente tiene ganas de empezar a salir y convivir con su gente cercana y a pesar de que la canción habla del tequila y la fiesta, va mucho más allá que eso, el mensaje es celebrar y disfrutar la vida, ponerte de buenas, ver el lado positivo de las cosas y hasta el día de hoy Potro y yo estamos felices del recibimiento que ha tenido con la gente, esperemos que el video que se estrena el 12 de agosto les guste también”.

Viene concierto y temas nuevos

“Tenemos planes de hacer algo después, por lo pronto enfocados en que Juguito de agave fluya y llegue a la mayor gente posible; a partir de esto, por mi parte empezaré a sacar sencillos cada vez y en colaboración con otros artistas con quienes estoy haciendo mucha música, mañana 7 de agosto tengo un concierto vía streaming, lo bonito es que podré conectar con gente de todo el mundo, de lugares a los que no he logrado llegar, esto en una experiencia de calidad, estaré con toda mi banda en un estudio, con cámaras y audio en HD, habrá interacción con el público y tendré dos invitados especiales que son Miguel Martínez y Potro cantando por primera vez en vivo cantando Juguito de Agave”, detalló Milo.