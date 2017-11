Myriam Montemayor alista disco con temas inéditos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Myriam Montemayor, quien cumplirá 15 años de carrera artística este próximo 1 de diciembre, platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo, acerca del nuevo material discográfico que lanzará con temas inéditos, además entre sus planes nos contó que le gustaría darse como regalo de aniversario un disco de duetos con algunas de las estrellas a las que admira, como Lupita D’Alessio, Alejandro Fernández y Francisco Céspedes, entre otros.

Durante su reciente visita a Cancún, Myriam Montemayor, egresada de la primera generación de La Academia, se dijo contenta de visitar este lugar, “me encanta venir a Cancún que es un paraíso, además me fascina cantarle a la gente de aquí que tanto cariño y apoyo me ha dado”, indicó.

A vísperas de cumplir 15 años de trayectoria musical, la cantante prepara ya el lanzamiento de su material discográfico número 15, el cual presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 20 de diciembre; sin embargo, confesó que aún no se ha definido el nombre del disco, “todo depende del sencillo que elijamos”.

Para la artista regia, este tiempo en la escena musical aseguró no han sido fáciles; sin embargo, le han dado muchas satisfacciones y el público ha sido el principal culpable de que los sueños de Miriam se hayan vuelto una realidad.

“Yo creo que una de las características principales de esta carrera es que es un camino de mucha resistencia y trabajo pero que está lleno de bendiciones, satisfacciones y la más grande de ellas, es poderme realizar en el plano de la música haciendo lo que más me gusta hacer que es cantar, es una satisfacción que le debo al público. Me han adoptado y me han dado un lugar dentro de este medio, es por eso que lo que un día fue un sueño ahora es una realidad que disfruto día con día y que sin duda se lo debo al apoyo y al cariño de la gente”, expresó.

Se siente plena y feliz

“Me siento como quinceañera, la verdad estoy en un momento de mi vida personal y profesional que me siento plena, feliz, contenta, disfrutando de lo que más me gusta hacer, cantar para mí es como respirar, no podría dejar de hacerlo, con este nuevo disco quiero corresponder a la gente el cariño y apoyo que me han brindado a lo largo de estos 15 años”, añadió.

Myriam confesó que a pesar de que ha hecho duetos con algunas celebridades como Amanda Miguel, el argentino Luciano Pereyra, con las mujeres de Manzanero y más, ninguno ha quedado plasmado en algún disco suyo, por lo que no descarta la idea de darse este regalo.

“Me gustaría hacer dueto con Amanda Miguel, Lupita D´Alessio, Dulce, Mónica Naranjo, que son mujeres que admiro muchísimo, tal vez con Alejandro Fernández y Francisco Céspedes y que estas colaboraciones quedaran grabadas en un disco, me encantaría tener esa dicha, porque no”, finalizó.