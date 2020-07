Jessica González confiesa desde Isla Mujeres que ya no persigue el cuerpo perfecto

Ciudad de México.- La modelo paraguaya Jessica González un día se vio al espejo y se dio cuenta que su fisonomía ya estaba perdiendo esa imagen femenina, por lo que dijo "¡no más!" a tratar de conseguir el cuerpo ‘perfecto’.

Jessica, quien es integrante del equipo de modelos fitness Cuaima Team, charló con "El Gráfico" de El Universal y señaló que ahora está más relajada.

La paraguaya, quien se encuentra en grabaciones desde el hotel Mia Reef de Isla Mujeres, Quintana Roo, confesó que las exigencias para competir en el fisicoculturismo cambian mucho el estado de ánimo.

Ver esta publicación en Instagram 🐱 Una publicación compartida por 𝐽𝑒𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝐺𝑜𝑛𝑧𝑎𝑙𝑒𝑧 (@jessicagonzalezpy) el 5 de Jul de 2020 a las 2:20 PDT

"El cuerpo perfecto se vuelve una adicción, hasta que toqué el punto donde no me gustaba cómo me veía en un vestido. Ahí me dije: ‘es el momento de parar, tengo que verme como una mujer’. Hoy me siento más tranquila y conforme, ya puedo tomarme una cerveza o comerme un pan. Con entrenamiento ya no me privo de alimentos".