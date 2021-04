Módulos de vacunación COVID están casi vacíos en Cancún

Los centros de vacunación contra COVID-19 en Cancún siguen con baja afluencia, pese a que se alentó a la población mayor de 60 años de todas las regiones del municipio a acercarse al punto más cercano.

La señora Lucila, quien recibió su dosis y ejerció como enfermera en su juventud, expresó que muchos adultos mayores tienen temor a aplicarse la vacuna, además que ya no cuentan con ayuda de su familia cercana, por lo que no pueden asistir a los módulos porque tienen poca movilidad.