Montadeudas y créditos exprés al acecho durante la cuesta de enero

Al mes se contabilizan al menos 20 casos de personas en Quintana Roo que han sido víctimas de los llamados montadeudas, detalló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Osmaida Santiago Leonel, titular de la Unidad de Atención de la Condusef en el estado, mencionó que estas estafas de préstamos rápidos y sin requisitos, terminan siendo toda una problemática, por lo que invitó a la población a evitar este tipo de ofertas, sobre todo este mes que muchos buscan algún tipo de crédito por la llamada “cuesta de enero”.

Explicó que, incluso, muchas veces, los usuarios no solo reciben el recurso económico y terminan amenazados por estas organizaciones.

“La recomendación es que las solicitudes se hagan en instituciones formales, ya que al no estar registradas no pueden apoyarse en la Condusef, sino que se tiene que presentar una denuncia ante las autoridades, por eso es mejor no arriesgarse” , explicó.

Una de las características de los casos de montadeudas es que brindan de manera muy fácil un crédito; sin embargo, cobran intereses muy altos, de no pagarlos comienzan las amenazas y presión para que se liquide la deuda, la cual a veces se hace impagable.

Esta se ha convertido ya en una problemática en todo el país, con al menos 74 mil casos contabilizados.

También detalló que van en aumento los casos de los llamados créditos exprés, donde en la mayoría de las aplicaciones lo que se solicita es que se dé un pago inicial, por lo que la alerta es no hacerlo, ya que esto podría resultar solo un robo del dinero y no darles ningún préstamo.

Este es uno de los meses en el que más se piden los recursos económicos, debido a la “cuesta de enero”, por lo que a través de redes sociales o en las calles aparece mucha promoción de empresas; sin embargo, es importante tener en cuenta diversas recomendaciones para no ser víctima.

Desde la Condusef se puede asesorar para identificar si es una empresa prestamista establecida y que no terminará afectando más la economía familiar.

Recomendaciones para no caer en peligrosos préstamos

- Desconfiar de los préstamos rápidos y fáciles.

- No descargar aplicaciones engañosas.

- No otorgar datos personales ni fotos.

- Tampoco abrir enlaces desconocidos

- No depositar dinero como supuesto gasto de gestión o seguro.

- Consultar comentarios de otros usuarios.

- Si te piden dinero para prestarte dinero, seguro es un fraude.