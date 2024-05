Morelos, en llamas

En José María Morelos se abrió una “caja de pandora” por decisiones partidistas que evidentemente no a todos dejaron conformes ni procuraron la estabilidad. No hubo 4T porque cada partido que la integra compite por su lado, en algunos se inclinaron por candidaturas que no garantizaron la unidad y llegaron las declinaciones. Son elementos que marcan la contienda municipal. Pocos se atreven a pronosticar victorias y derrotas frente a un panorama tan confuso.

Lo más reciente: el candidato del PAN-PRI, Carlos Cetina, tiró la toalla para irse al equipo del Verde, comandado por Luis Carrillo, pero un grupo central de su estructura se pasó al Movimiento Ciudadano de Francisco Puc, “Xiximak”. Antes, pasó con la ahora ex candidata del PT, Monserrat Meléndez Pat, quien también se sumó al emecista. En el transcurso se consumaron fugas y traiciones.

Morelos está que arde. En el territorio cunden las dudas sobre qué pasará este domingo 2 de junio, pues la movilización ese día de la jornada electoral podría cambiar de golpe la proyección. ¿Cuál es la proyección? Sectores de Morena hablan de una supuesta desventaja ante el MC, la que se habría consolidado tras el debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, cuando Puc se mostró más solvente que Erik Borges, “El Rebelde”, quien busca la reelección con los “guindas”.

La anterior es apenas una versión. Otra es que el Verde aceita su maquinaria para el “Día D”. Una más es que Morena no bajará los brazos, por obvias razones: el “Plan C” sigue vigente para todo el estado y la demostración del músculo en otros municipios les daría un fuerte impulso a sus bases morelenses. Ya lo veremos.

En ciertos pasillos de la política se habla de batallas reñidas, entre las que sobresale Morelos. Durante el proceso se ha mencionado también a Othón P. Blanco, Bacalar, Tulum, Solidaridad, Cozumel o Puerto Morelos. Lo mismo en distritos locales como el 8, el 9, el 10 y el 11. Cuestión de perspectiva. La “encuestitis” es una enfermedad de temporada.

Son las últimas horas del proselitismo, que hoy concluye. En el ámbito local fueron 45 días de mítines, caminatas y propuestas. Seguirán tres días, los del llamado “periodo de reflexión” para razonar el voto, y el domingo será la cita en las urnas. Las incógnitas aquí planteadas se resolverán en un parpadeo.