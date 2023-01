Morena monitorea embajada para Carlos Joaquín

En medio de cuestionamientos en materia de inseguridad y una enorme deuda pública heredada a Quintana Roo, Carlos Joaquín González recibió el aval de la segunda comisión de la Permanente del Congreso para la Embajada de Canadá.

El Observatorio Electoral Taán In Wilikech lamentó que los legisladores no hayan escuchado a la ciudadanía de Quintana Roo y hayan impuesto su mayoría, a los argumentos en contra del ex mandatario.

"Lo lamentable de esto es que las voces de la ciudadanía, los resultados, la evidencia de cómo está el estado en muchos de los indicadores, que son preocupantes, como seguridad, deuda pública, cultura, entre otros pendientes, que nada sirvieron, porque el nombramiento iba planchado", dijo Raúl Cazares Urban, miembro del observatorio.

Reconoció que si bien así funciona la democracia, la aprobación de Joaquín González por mayoría, con 11 votos a favor y cinco en contra, es una muestra de que los legisladores no toman en cuenta las evidencias en la toma de decisiones.

Agregó que en el caso del ahora embajador, en diversas ocasiones y diferentes voces se opusieron a este nombramiento por varias razones, que van desde la represión del 9N, hasta los indicadores en inseguridad, en deuda pública, etc.

Cabe destacar, que durante la comparecencia que tuvo que hacer el ex gobernador ante la Comisión Permanente, la diputada panista Mariana Gómez del Campo Gurza, fue quien recordó el incremento de la inseguridad en Quintana Roo durante el gobierno del Joaquín González.

Consideran un premio el nombramiento de Carlos Joaquín

El entrevistado consideró que la sesión demostró que se premia a los ex gobernadores que demuestran su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que no tengan las cartas credenciales para fungir como embajadores y cónsules.

"(Esto) demuestra cómo se maneja el Ejecutivo federal, en negociar, apaciguar, quién sabe, pero en el caso de Carlos Joaquín, quien llegó a la gubernatura por el PAN y el PRD y que, paradójicamente, los que apoyaron el nombramiento, fueron los de Morena, por el acercamiento con el presidente".

Acerca del plan que presentó, consideró que si bien es alentador, comentó que nadie les da seguimiento a lo planteado, por lo que no se sabe hasta dónde se cumple.

"En ese sentido, estaría bien rendición de cuentas a corto plazo, para ver qué tanto de lo planteado, se hizo, porque ahora parece que presentar un plan es solo un requisito, debería de ser vincula torio para que se cumpla".

Por todo ello, Cazares Urban consideró que el aval del Congreso para nombrar a Carlos Joaquín González como próximo embajador de México en Canadá, se suma al de otros exgobernador es cuestionados por su desempeño y que, por su cercanía con el presidente, fueron designados embajadores, como el caso de Quirino.

La toma de protesta de Carlos Joaquín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá se realizará este jueves 5 de enero en el pleno de Comisión Permanente, a las 11 horas, tiempo de la Ciudad de México.