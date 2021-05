Morena va camino a convertirse el partido más corrupto de América latina: Muñoz Ledo.

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, expresó que si su partido político sigue la dirección que lleva hasta ahora, se convertirá en el partido político más corrupto de América Latina. Durante una entrevista que tuvo con Carmen Aristegui dijo lo siguiente: “Dije que con esta metodología, así como va, Morena se convertiría, y ya va por ahí, en el partido político más corrupto de América Latina”.

El diputado dio como claro ejemplo de corrupción la desaparición de los fideicomisos y las votaciones sin reflexiones ni democracia o ‘robotizadas’, como las definió: “Están los órganos académicos que dependen del Conacyt, como el CIDE ¿Por qué quieren tragarse los fideicomisos sin haberlos estudiado?”, cuestionó Muñoz.

Cabe resaltar que, el legislador de Morena, dijo que “el control social del gobierno ha robotizado a la política, pero les da miedo, salvo que haya instrucciones que vayan contra la robotización”.

Al señor presidente

(Macario Schettino)

Es sólo mi preocupación por ver a una persona con quien colaboré convertida en un grave peligro para sí misma, pero sobre todo para los demás, dice Macario Schettino.

Señor presidente, usted está enfermo. No me refiero a su afección cardíaca o alguna otra dolencia física. El asunto es mental. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca, porque lo utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso se lo digo yo.

Su narcicismo le ha hecho pensar que usted es un elegido, con características muy superiores a los demás seres humanos, ya no digamos sólo a los mexicanos. Su sociopatía le hace creer que todo lo que ocurre tiene que ver con usted, y con nadie más, porque en su forma de ver el mundo, nadie más tiene importancia.

Sólo así se explica el desprecio que tuvo por las víctimas de Tlahuelilpan, por el medio millón de mexicanos muertos en la pandemia, y por quienes fallecieron este martes pasado en la tragedia de la Línea 12 del Metro. Organizar un evento con timbres postales al otro día indica una falta de empatía que sólo es posible en un sociópata.

Por otra parte, la actitud permanente en contra de las reglas básicas de convivencia en nuestro país, reflejadas en la Constitución, y el intento de utilizar toda la fuerza que le da el puesto para acabar con sus adversarios políticos corresponde a una condición generalmente llamada maquiavelismo, aunque el pensador florentino nada tenga que ver con ello.

Esta combinación: narcicismo, maquiavelismo y sociopatía es conocida como la tríada oscura: lo más cercano que hay a la maldad pura.

Como usted sabe, porque dudo que haya olvidado los 15 o 16 meses en que trabajamos juntos, no soy especialista en las enfermedades de la mente, ni nada cercano. Es sólo mi preocupación por ver a una persona con quien colaboré convertida en un grave peligro para sí misma, pero sobre todo para los demás. No dudo que un especialista podrá ayudarlo. Busque ayuda pronto, de verdad.

Dentro de un mes, los mexicanos iremos a las urnas. Todo indica que los partidos que lo apoyan tendrán un buen desempeño, pero muy lejano del ocurrido en 2018. También limitados por la aplicación correcta de la Constitución, es de esperar que no obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la que usted hoy goza. Conociendo su historia, y las dolencias que percibo que usted sufre, al día siguiente volverá a acusar un fraude inexistente, se victimizará y tratará de torcer la voluntad de los mexicanos. No lo haga.

Lo que usted debe hacer es irse, lo más pronto posible. No está usted calificado para el puesto en que se encuentra. El daño que ya ha hecho al país costará décadas. A diferencia de lo que usted cree, y que sus cercanos celebran, Pemex no tiene futuro alguno, ni CFE puede generar la electricidad necesaria para el consumo nacional. Todo el dinero que ha regalado, sin reglas ni orden, no ha sacado a nadie de la pobreza. Por el contrario, hoy tenemos más pobres de los que había cuando usted juró, en vano según la evidencia, cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Ya no pasará a la historia como el mejor presidente de México, ni como el constructor de una transformación. Podría, sin embargo, ser recordado como quien tuvo el carácter suficiente para reconocer sus afecciones y dolencias. Hasta podría convencer a alguno de haber sido un demócrata embozado cuya única intención era demostrar los límites de la resistencia del país.

Señor presidente: váyase pronto. Por su bien y por el de México.

Desde el diseño la columna 69 de la

Línea 12, representó un riesgo

La Línea 12 del Metro que va de Mixcoac a Tláhuac, a pesar de ser la más nueva en operación, ya acumula una amplia lista de desperfectos e irregularidades.

Inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, la también llamada línea dorada protagonizó el lunes 3 de mayo el que podría ser el peor accidente del Metro de la CDMX que se haya registrado en sus 51 años de servicio.

Desde antes de ser inaugurada la Línea 12 generaba polémica porque su costo pasó de los 17 mil a los 24 mil millones de pesos y porque, aunque se planteó que sería una línea subterránea, al final se combinaron cuatro métodos constructivos: cajón subterráneo, viaducto elevado, túnel y cajón superficial.

“Desde el 2012, antes de que se inaugurara, nosotros protestamos solicitando por oficio que no se inaugurara porque no estaba checado todavía la infraestructura y los trenes ni siquiera cabían”, dijo a Animal Político el líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino.

Desde la puesta en operación, agregó, el sindicato había hecho observaciones generales de la línea dorada porque los trenes no están adaptados para circular en el tramo elevado pues hay muchas curvas, y es que desde que se diseñó se siguió el cauce de la avenida Tláhuac.

“Está llena de curvas muy estrechas que ocasiona que el tren se acabe los rieles y que golpetee y afecte las instalaciones, en este caso, las columnas y las trabes. Seguramente esa es la causa del accidente fatal”, opinó el líder sindical.

Sin embargo, la premura en su construcción, entrega e inauguración dejó dudas sobre las ingenierías aplicadas, la calidad del trabajo entregado y las condiciones en las que fue recibido. Interrogantes que salieron a la luz tras el sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.

Aquel día, según reportó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el servicio en las 12 líneas reestableció en un 95%, siendo la línea dorada la que reportó los mayores daños.

Tras la emergencia por el sismo, el Senado de la República solicitó a las autoridades capitalinas que presentaran un diagnóstico sobre la infraestructura pública dañada, así como de la línea 12 del Metro en el que incluyeran el programa de reparación.

Dirigido al entonces senador Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gobierno, informó el 28 de febrero de 2018 que en el caso del viaducto elevado de la Línea 12 se tuvo conocimiento del descarrilamiento de dos trenes: uno en el tramo Tlaltenco-Zapotitlán y el otro en el tramo Zapotitlán-Nopalera sin que se reportaran impactos considerables.

Sin embargo, las dos mayores afectaciones se dieron en el tramo Zapotitlán-Nopalera en las curvas identificadas con los números 11 y 12, y en la columna del tramo Nopalera- Olivos la cual presentó desprendimiento del recubrimiento y un agrietamiento significativo en la parte inferior de la columna, por lo que se alertó que esto podría “debilitar su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad”, se explicó en el informe enviado al Senado de la República.

Durante el trabajo de campo y gabinete luego del sismo, se identificaron las condiciones de seguridad de las estructuras ubicadas en la zona coincidente con la columna 69 -justamente la que se colapsó la noche de este lunes 3 de mayo- afectada del tramo Nopalera-Olivos. El trabajo incluyó una revisión al diseño original de dicho elemento y una verificación en campo para saber si se respetó lo establecido en el proyecto ejecutivo tanto en la calidad de los materiales, como en los procedimientos construidos.

El 19 de octubre de 2019, un mes después del movimiento telúrico, personal del Metro concluyó que la estructura no registró ningún desplazamiento o deformación. A esta conclusión llegaron luego de realizar pruebas dinámicas en las que pasaron por el punto, y de forma simultánea, dos trenes que contenían una carga equivalente al peso de usuarios en hora pico.

A pesar de ello y de que los vecinos alertaron, -a través de redes sociales- que el viaducto elevado presentaba desniveles, la estructura colapsó en la interestación Zapotitlán–Nopalera, entre las curvas 11 y 12.

Además de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la empresa internacional DNV GL será la compañía externa encargada de llevar a cabo el peritaje del colapso de la columna 69 en las inmediaciones de la estación Olivos.

“Estamos contratando este peritaje externo para también conocer -a través de este peritaje- la operación de la Línea 12 y la revisión estructural a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México (…) Tengan la certeza los habitantes de la ciudad, que vamos a llegar al fondo de esto”, aseguró el Gobierno de la CDMX.

Y en tanto los peritajes están listos y se dan a conocer, unos 220 mil usuarios que usan cotidianamente la línea dorada deberán cambiar sus rutinas y buscar opciones para continuar con sus dinámicas diarias.

¿Quién construyó y califico la L12?

Sergio Gómez Villarreal (Milenio)

Responsables de la construcción se trata del consorcio formado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom Mexicana, S.A. de C.V. y Carso Infraestructura y Construcción, estas empresas ganaron la licitación para construir la línea 12 del metro con una propuesta de 19,538 millones 500 mil pesos, mientras tanto el consorcio que certificó la seguridad de la obra está formado por tres empresas de origen alemán y una suiza se trata de DB International GmbH, ILF Beratende Ingenieure A.G, TÛV-SÛD Rail GmbH y Hamburg Consult GmbH, estas empresas cobraron, nada más por la certificación 188 millones 768 mil 600 pesos aunque en un principio se calculó que el pago sería solo de poco más 119 millones de pesos, eso costo la certificación de la seguridad de la obra que ahora sabemos está colapsada.

Cabe señalar que Marcelo Ebrard habló del trabajo de estas empresas en febrero del 2015 cuando compareció ante la comisión de investigación de la Línea 12 del congreso capitalino.

Esto fue lo que dijo el hoy secretario de Relaciones Exteriores: “La construcción de la obra tuvo la certificación de un consorcio que estuvo trabajando todo el tiempo y al final emitió una certificación para poder operar, esa certificación no ha sido ni tiene procedimiento alguno del gobierno de la Ciudad de México que la cuestione.

Pregunta si la obra está mal hecha, los materiales están mal hechos, el trazo está mal hecho, ¿Por qué no se ha hecho ningún procedimiento contra la certificación?”.

Ahí los cuestionamientos del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal es decir de la capital del país. Dos meses después precisamente de ese día la comisión determinó que el consorcio certificador no contó con la documentación completa para hacer la evaluación además realizó un trabajo apresurado e incompleto y como ejemplo señaló que el certificado de seguridad fue entregado apenas unos minutos antes de la inauguración de la obra de la Línea 12.

También se concluyó que las empresas debieron condicionar el visto bueno a cambio de la reparación de diversas deficiencias pero no lo hicieron, todo esto sin contar que no se contempló la obra civil, por cierto al menos dos de las empresas que formaron parte del consorcio certificador han estado envueltas en escándalos de corrupción en otros países, por ejemplo la empresa DB International GmbH fue investigada en 2015 por haber ofrecido sobornos a cambio de contratos en países como Grecia, Argelia, Libia, Ruanda y Tailandia, si, sobornos dinero a cambio de ganar el contrato para la certificación.

Mientras tanto en la actualidad la empresa de inspección técnica TUV-SUD Rail GmbH enfrenta una demanda civil por los delitos de homicidio por negligencia, soborno también y violación de los deberes de supervisión, esto por haber certificado la mina de Brumadinho en Brasil, qué problema hubo en esta mina, se deslavó en 2019, causó la muerte de 270 personas pero también un desastre natural incalculable.

Resultados negativos de un gobierno al que le importa más la ambición que una buena actuación

Esto comenzó cuando estaba como Regente Marcelo Ebrard y “obviamente” que su jefe de todos ellos era “El Peje”, por ahora se han enseñado fotos de muchas columnas las cuales después del temblor del 19-S del 2017 demostraban, y siguen demostrando, fisuradas y mal estado, estamos hablando que en los últimos 8 años ni la directora, ni los directores, ni los responsables como la señora Sheinbaum y Miguel Ángel Mancera, hicieron nada para reforzarlas.

Esto indica la alta ambición de muchos y que ahora están desatados porque solo están viendo como roban por todos lados, lo lamentable de su inactividad y de su falta de responsabilidad se ve cuando se presenta este tipo de problemas graves donde muere gente, esto es un cargo de homicidio doloso el cual según las nuevas leyes que acaba de promover este señor se paga con una pena de 3 a 6 años de cárcel.

Ahora con los agravantes de homicidio doloso las empresas responsables e inmiscuidas en este proyecto, como ICA, que estaban en el gobierno en esa ocasión tienen que asumir su responsabilidad y no puede desvirtuarse, urge se lleve a cabo una investigación, se tiene que ser imparcial y se han detectado muchísimas fallas y grietas

Aquí lo importante es que también debe hacerse una supervisión en todas las obras que hicieron estas empresas como por ejemplo en puentes como el de Viaducto y otros más, principalmente porque son puentes volados para así conocer si son seguros o si fueron construidos con el mismo criterio que aplicaron en las obras del metro, ya que de no comprobarse su seguridad, todos estamos en un grave peligro.

El homicidio se persigue por oficio, entonces que se actúe contra los responsables.

¿Qué es el delito de homicidio?

El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Es un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. No obstante, la propia muerte o suicidio no es punible.

La acción típica se configura por el verbo “matar”, esto es, privar de la vida a otra persona. La muerte tiene que ser una consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser el sujeto activo del delito de homicidio.

El homicidio doloso.- El homicidio puede ser doloso cuando se comete mediante una acción dolosa. El dolo (engaño, fraude o simulación llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar a alguien) supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro. La jurisprudencia entiende que es suficiente con que el autor supiera que realizaba una acción que provocaba un peligro jurídicamente desaprobado que afectaba a la vida humana de otra.

¿Cuál es la pena por homicidio doloso?

Suele ser siempre mayor a la que se impone por el delito de homicidio culposo o negligente, entendiendo que la antijuridicidad de la acción es mayor cuando el mismo resultado se produce a sabiendas del peligro y con intención de causar daño. Para este se prevé pena de 3 a 6 años de prisión.

Cuando se es responsable de homicidio calificado se le impondrá de 20 a 40 años de prisión.

Mexicanos, ya es hora de abrir los ojos

Estamos viendo como a lo largo y a lo ancho del país este tipo de oportunistas han logrado controlar a los incautos a través de engaños y mentiras, lo único que han logrado hacer y en su beneficio es convertirse en una “camalada” de “fifís” millonarios, como el mismo presidente y sus hijos.

Esta es una situación con la cual el pueblo mexicano tiene que darse cuenta de todo lo que en realidad está pasando ya que han aumentado a 12.5 millones de gentes que no tienen empleo, más de un millón de empresas que han cerrado, la seguridad es no existente, el aumento en secuestros, robos, asesinatos y ahora está de moda el secuestro de niños por parte de personas disfrazadas de payasos que se presume, según ciertos datos que hemos tenido, que se están vendiendo los órganos de estos niños, eso significa tráfico de órganos.

Todo realmente es dantesco, estamos en una situación como jamás había sucedido en este país, pero debemos recordar que según el karma es lo que el pueblo ha buscado ya que ellos votaron abusando y aprovechándose de la democracia.

Eso es realmente algo que no pude ser aceptable, se tiene que demostrar que a través del estado de derecho y el libre voto, toda esta bola de rateros oportunistas, ambiciosos, desubicados, mitómanos y narcisistas, solo buscaban su beneficio personal ya que han sacado sus pobres cualificaciones a brillar y de cumplirse la ley, todos los responsables del fatal accidente de la línea 12, tendrían que ir al banco de acusados, ya que el homicidio no prescribe.

Es triste ver como la directora del metro, la señora Sheinbaum y la secretaria de Gobernación pasan más tiempo en los salones de belleza y no tienen un minuto para ocuparse de su trabajo, esta es una pena ajena, es el ridículo, México se ha convertido, en el sentido completo, en una falacia.

Tasa de desempleo subió

a 3.9% en marzo: Inegi

La tasa de desempleo de México subió a 3.9% en marzo, un punto porcentual más que en el mismo mes del año pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística (Inegi). La población ocupada se situó en 53.8 millones de personas, 2 millones menos en comparación con marzo de 2020, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA), que engloba a todos los ciudadanos en disposición de trabajar, también se contrajo en ese lapso, al pasar de 57.4 millones a 56 millones de personas.

Las cifras de marzo representan, no obstante, una mejora tras el impacto en la PEA de la suspensión de actividades económicas por la pandemia de Covid-19 el año pasado, informó el Inegi.

“De los 12.5 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de pandemia, la recuperación es de alrededor de 10.5 millones para el tercer mes de 2021”, destacó la institución.

Acción Nacional presentará acción de inconstitucionalidad si continúa intento por ampliar mandato del presidente de la SCJN

• Quieren darle a la Corte la manzana envenenada, para que después no tenga argumentos de negar una ampliación de mandato al presidente de la República, advirtió Marko Cortés.

• Acompañó a candidatos a alcaldes y diputados federales en diversos recorridos por Torreón.

• Puntualizó que Acción Nacional sí sabe gobernar, dar resultados y no pretexta o echa culpas al pasado.

Tras pedirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que rechace la ampliación del mandato de 4 a 6 años, porque puede sentar un precedente futuro, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que, si en la Cámara de Diputados lo aprueban, se presentará una acción de inconstitucionalidad.

“La Constitución es muy clara en su artículo 97 que dice que el presidente de la Corte lo será sólo por cuatro años, y no se puede reelegir ni prorrogar, es un mandato constitucional”, subrayó en conferencia de prensa en Coahuila, acompañado por el jefe estatal, Chuy de León; el líder juvenil Alan Ávila, así como candidatos y candidatas a alcaldes y diputados federales.

El dirigente señaló que a los senadores “salvajes morenistas” se les ocurrió de última hora modificar la ley en un transitorio para prorrogarle la Presidencia al ministro Zaldívar, el cual solo contestó que ellos no lo pidieron. Por lo mismo debe rechazarlo, así como lo hicieron con la Ley Bonilla, que ampliaba su periodo de forma inconstitucional.

“Si esto se confirma en la Cámara de Diputados, con esa mayoría sometida de lealtad ciega que tiene Morena, nosotros iremos a una acción de inconstitucionalidad para pedirle a la Corte que, siendo congruentes, rechace esa modificación, porque una legislación secundaria de un transitorio no está por encima de la Constitución”.

Advirtió que preocupa la respuesta del presidente López Obrador, quien dijo que si así lo quieren los legisladores está bien.

“Aquí puede haber una complicidad peligrosa, primero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se amplía su periodo y su mandato y luego no se le vaya a ocurrir al presidente de la República también ampliárselo si la gente lo quiere o si los legisladores así lo piden. Qué peligroso, qué preocupante”, lanzó.

Por eso, expuso, le exigimos al presidente de la Suprema Corte que sea tajante y rechace esa ampliación ilegal, porque lo que quieren hacer es darle a la Corte “la manzana envenenada”.

“Primero tú Corte amplía el mandato para que luego no tengas argumentos jurídicos para negar la ampliación de mandato del presidente de la República. Eso es inaceptable, no lo vamos a permitir y por eso México necesita equilibrio y contrapeso”, destacó.

Por otra parte, externó todo su respaldo al candidato a alcalde de Torreón, Marcelo Torres Cofiño, quien ha destacado en el ámbito nacional como dirigente partidista y coordinador de Diputados.

“Los gobiernos del PAN son los mejor evaluados no sólo aquí en Coahuila, a nivel nacional, lo digo con orgullo, es nuestra mejor carta de presentación, ahí están los resultados de Don Jorge Zermeño, uno de los alcaldes mejor evaluados en el país”.

Finalmente, puntualizó que Acción Nacional sí sabe gobernar, dar resultados y no pretexta o echa culpas al pasado. “Acción Nacional sí cumple, si responde, sí atiende, sí resuelve y nosotros tenemos la forma de decir que Acción Nacional sí tiene otra forma de gobernar que a la gente le gusta”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el Jefe Estatal, la presidenta municipal del partido, Olga Nava; los candidatos a diputados federales, Fernando Izaguirre y Jorge Zermeño; a las abanderadas Maribel Coronado de Francisco I Madero; Rosy Gómez de Matamoros, Paty Solís de Viesca.

Lo que quiere hacer la Suprema Corte de Justicia es totalmente inconstitucional y no se debe permitir, por ello recurrirán a instancias internacionales para no permitir que este hijo de su siga haciendo tantas tonterías, es necesario abrirle los ojos a todos los mexicanos para que quiten a este grupo de rateros

¿Qué pasa si una ley

es inconstitucional?

Las Constituciones fueron hechas para que los gobernantes respetaran al pueblo y sus decisiones, no para que los gobernantes esclavicen al pueblo.

En la antigüedad cuando las gentes estaban unificados en el criterio de que alguien no era conveniente para su sociedad, le daban la espalda, ahora es el momento de que se le dé la espalda a esta bola de narcisistas, mitómanos y gánsteres que quieren estar en el poder, tenemos que pensar en el futuro, el futuro de los jóvenes y de los niños porque el pasado es pasado, el presente es pasado y ya todos nos hemos dado cuenta en este lapso de la realidad la cual marca claramente que este señor ha sido el renacer de Dante y de Maquiavelo, por presentar el mismo tipo de espíritus destructores, es importante destacar que con su nefasta actuación van a amanecer en el más absoluto abandono ya que muchos, incluidos sus seguidores, les daremos la espalda.

Es momento de aprovechar la oportunidad que nos dejó la Revolución con la creación de La carta magna para que proteger y defender tanto nuestros derechos como las garantías individuales que ella nos otorga para ejercer nuestro voto, el momento se acerca y como somos los mexicanos que estamos dentro del estado de derecho lograremos a través de la democracia derrotar a la dictadura que está tratando de imponer el “Maduro” mexicano. Así sea. Saecula saeculorum.

Es importante definir que el control de constitucionalidad consiste en comparar una ley que surge de los órganos constituidos con la misma Constitución que les da origen. En el caso de que la viole, esa ley es inconstitucional, y por ende el juez no la aplicará para resolver una cuestión judicial.

Diputado morenista abusó

sexualmente de un menor

En un fragmento de audio dado a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el menor que acusó al diputado morenista Saúl Huerta, de abuso sexual contó como el diputado federal por Puebla, habría abusado sexualmente de él, bajándole los pantalones y haciéndole tocamientos en la habitación de un hotel en la colonia Juárez.

En dicho fragmento, el menor relata como Saúl Huerta le dio un refresco que le supo raro, tras lo cual se sintió mal y explicó cómo, con dificultad, entró a la habitación del hotel donde se hospedó con el diputado de 63 años, tras lo cual habría sucedido la agresión sexual.

Así, el joven de 15 años relató que el diputado por el distrito federal 11 de Puebla, le dijo que rentaría dos habitaciones (una para cada uno), sin embargo, solo alquiló una con una sola cama y “cuando salgo de la camioneta me sentía muy mareado y no podía caminar bien”, dijo el menor y agregó que al llegar a la habitación se recostó y después sucedió el abuso sexual.

Asimismo, Gómez Leyva también reveló los audios de una llamada que Saúl Huerta sostuvo con la madre del menor de edad que lo señala de abuso sexual. En dicha comunicación, el legislador intenta negociar con ella para llegar a un acuerdo económico y persuadirla de frenar el escándalo; y en repetidas ocasiones le suplica “no me destruya”. “Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico.

Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, dice Huerta, mientras la madre le recrimina lo que hizo pues, dice, creyó que era buena persona, tras lo que Huerta le replica “yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir. Soy buena persona”.

Mientras que la mujer, exaltada insiste en sus reclamos y le advierte al legislador de Morena que viajará a la Ciudad de México, Huerta le pide tener un encuentro, para solucionar el problema y pide que este no sea en ninguna delegación, sino en el hotel donde se hospeda o cualquier otro lugar, para llegar a un acuerdo a fin de evitar que el escándalo de abuso sexual destruya su imagen.

El legislador federal de Morena fue puesto en libertad, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) indicó que su defensa alegó fuero. Horas más tarde, participó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados donde votó, vía remota, en todos los dictámenes sometidos a debate.

La fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad, pero en este caso sin detenido. Detalló que si se reúnen los datos de prueba necesarios para judicializar la indagatoria, “se solicitaría un juicio de procedencia para buscar su desafuero” y proceder.

Malas actuaciones de algunos miembros

del partido de la desesperanza

Es importante mencionar que si hemos visto como en este partido se han visto muchos cambios, principalmente en el aumento de secuestradores, violadores, asesinatos, pederastas, etcétera, etcétera, a continuación damos a conocer los nombres y las acciones negativas de algunos de estos:

El ex candidato a gobernador y “superdelegado” de Jalisco, Carlos Lomelí, donde luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción señalara que familiares y amigos forman parte de una red de empresas que han celebrado millonarios contratos con el gobierno por la venta de medicamentos.

Esa misma empresa firmó un contrato con el gobierno de Veracruz por 36 millones de pesos. El gobernador morenista Cuitláhuac García asignó el contrato directamente.

El gobernador de Morelos, un personaje incómodo para el presente gobierno, debido a los problemas que enfrenta para generar condiciones de seguridad en su estado, así como por los diferentes frentes de confrontación que abrió con actores políticos de la entidad desde la campaña electoral.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez enfrenta un problema de la inseguridad en la región.

La designación de Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad generó polémica particularmente por su pasado político.

El senador Félix Salgado Macedonio, ha sido acusado por abuso sexual, además de haber perdido su candidatura a gobernador de Acapulco por no haber presentado los informes de ingresos y gastos de precampañas.

Raúl Morón se queda sin candidatura al gobierno de Michoacán por no presentar en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña.

Y esta historia continuará…

Y es por esta y otras razones que “la verdad siempre nos hará libres” ya que todo lo que nace con asociaciones delictuosas y empieza mal siempre acabará mal, ahí tenemos el ejemplo de Mussolini y de Hitler, el futuro de México está en las manos de la democracia, terminemos con esta pesadilla y juzguemos dentro del estado de derecho a estos delincuentes.

Lo que quiere procurar este señor dividiendo a los mexicanos es una guerra civil, ¡no lo podemos permitir! tenemos que procurar que la armonía, la reciprocidad, el respeto a la Carta Magna y los derechos que dan las garantías individuales sean la manera de llegar a una buena convivencia entre todos los mexicanos que sí amamos a la patria.

Un reconocimiento a

quienes lo merecen

Desde esta columna queremos enviar un reconocimiento y a su vez un agradecimiento a todos los doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, que son los espíritus angélicos que nacieron para cumplir su loable, importante y angelical misión en el planeta.

