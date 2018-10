Mosquitos ‘se comen’ a estudiantes en la Ribera del Río Hondo

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Una plaga de moscos invade escuelas de la Ribera del Río Hondo, ante lo cual los maestros han tenido que implementar medidas como poner insecticida en espiral y otras acciones para ahuyentar a los insectos portadores de dengue, chikungunya y zika.

Habitantes de la zona piden al sector salud, con urgencia, medidas de fumigación para la protección de los menores, dijo María de Jesús Arias, integrante del comité de padres de familia de la escuela primaria de San Francisco Botes, que se encuentra a más de 70 kilómetros de la Capital.

Comentó que desde hace días las escuelas de la zona cañera sufren los embates de las plagas de moscos, sobre todo las que se ubican en áreas menos pobladas o de escasos recursos como La Unión, Revolución, Calderón, San Francisco Botes, Allende, Ramonal entre otras.

“La mayoría se llena de moscos, pese a que cierran sus puertas entran los insectos; sin embargo hay quienes no podemos encerrarnos porque no contamos con ventiladores y a los niños no podemos tenerlos en esas condiciones”, refirió.

Hay primarias, cuya matrícula escolar no es mayor a 100 alumnos, que están rodeadas de maleza y eso aumenta la posibilidad de que se reproduzcan los moscos.

“Los maestros tienen que pedirles a los estudiantes que lleven los raidolitos para evitar que los insectos se metan a las aulas y pueda causar enfermedades como el dengue”, comentó.

Explicó que los salones no cuentan con buenos ventiladores, y se ven obligados a dejar abiertas las ventanas y puertas, sufriendo los embates de los moscos en las primeras horas de la mañana.

En otros planteles, como primaria Gonzalo Guerrero de la comunidad de Pedro Joaquín Codwell, las plagas también brotan.

Rene Misael Millán, representante de SOS, en la Ribera del Río Hondo, dijo que es necesario que las autoridades del sector salud implementen un método para detectar si hay riesgos en las zonas rurales de la Ribera del Río Hondo.

Exhortó a la población en general de las diversas comunidades a seguir con los programas de prevención para evitar los criaderos de moscos, uno de ellos es el de lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que acumule agua.