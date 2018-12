Mototaxis de Playa pedirán regulación muncipal

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El frente de mototaxistas que encabeza Alejandro Mis Tucuch presentará una petición a las autoridades para que su regulación dependa del Ayuntamiento y no del Instituto de Movilidad.

“La Ley de Movilidad tiene unos aspectos de delegación de responsabilidad a los municipios, y como no aparecemos como susceptibles de concesiones estatales, vamos a buscar que el municipio sea el que regule a las mototaxis a través de convenios y eso es lo que vamos a solicitar en las mesas de trabajo”, declaró el también líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

También te puede interesar: Más de 12 mil estudiantes visitaron Xcaret y Xel-Há ¡gratis!

Pase a que los taxistas exigieron, a través de movilizaciones realizadas esta semana, que desaparezcan los mototaxis, la regulación municipal que persigue el frente les daría la opción a los agremiados de Mis Tucuch de dar servicio en otras colonias.

En sus declaraciones aseguró que líderes de colonias como Ejidal, In House, Bellavista, Tumben Chilam y Cristo Rey les han solicitado que den el servicio, pero por el momento se limitarán a Puerto Aventuras, y Villas del Sol, donde siguen operando pese a que el Instituto de Movilidad anunció operativos para detenerlos.

“Nuestra postura en la mesa de trabajo es que se nos deje operar, porque no podemos pasar por alto la petición de las ciudadanía para que tengan servicio de mototaxis, de hecho si la ciudadanía no estaría de acuerdo con los mototaxis no las usaría, pero sí los usa y eso lo podemos hacer si nos regula el municipio”, dijo.

“La decisión de limitar a Villas del Sol y Puerto Aventuras a los mototaxis no es un acuerdo''...

La importancia, destacó Alejandro Mis, es que los mototaxis también dan trabajo a 900 familias, pues entre CROM, CROC, Untrac, la Cooperativa Autotaxi de Quintana Roo, y cooperativa Tu Laak Loon, que conforman su coalición tienen 700 unidades en Villas del Sol y 200 en Puerto Aventuras.

Elio Lara Morales, presidente de la Comisión de Transporte, informó que suspendieron los operativos ordenados por Jesús Cárdenas Castañeda, delegado interino del Instituto de Movilidad, en tanto las mesas de trabajo no resuelvan acuerdos.

“La decisión de limitar a Villas del Sol y Puerto Aventuras a los mototaxis no es un acuerdo y tampoco lo es que no se hagan definitivamente los operativos, son medidas que se tomaron para evitar confrontaciones mientras se decide en la mesa qué se hará con ese servicio y ahorita no podemos adelantar nada”, dijo.

La desaparecida delegación de Transporte, que formaba parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), fue la instancia que permitió la entrada de mototaxis desde el 2016.