Mototaxistas amagan con protestar si no frenan "cacería en su contra"

Mototaxistas de la comunidad de Calderitas adelantaron que se manifestarán en contra del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), si el organismo continúa con sus acciones de “acoso” en contra de ellos.

El pasado miércoles 5 de enero un grupo de mototaxistas inauguró la entrada en operación de cinco mototaxis en la comunidad, como una alternativa de transporte ante la escasez de taxis. En menos de cinco horas llegaron inspectores del Imoveqroo a llevarse una de las unidades, al considerarlas “ilegal”.

“No lo entendemos. Apenas hace unos días el Imoveqroo mandó un comunicado para que todos los interesados en brindar el servicio de mototaxi nos demos de alta para tener un padrón. Creímos que esto significaba que ya podríamos operar, pero en su lugar nos pusieron una trampa y ahora debemos pagar una multa de casi 5 mil pesos para recuperar el vehículo”, mencionó don Eusebio Cabrera Castillo, uno de los locales promotores de este servicio.

Reformas a Ley de Movilidad del Estado no han sido aprobadas

Aclaró que el motivo por el que detuvieron el mototaxi fue porque aún no está señalado en la ley que son legales para operar, pues aunque el Congreso de Quintana Roo y el propio Imoveqroo anunciaron que se aplicarán modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado para legalizarlos, hasta el momento estas reformas no han sido aprobadas y por tanto aún no son vigentes.

Por tal motivo, el mototaxista adelantó que si el Imoveqroo no cede en su “cacería en su contra”, van a tomar las instalaciones del instituto.

“No estamos pidiendo nada del otro mundo más que nos dejen trabajar. Ya nos dimos de alta ante el Instituto para el padrón, y cumplimos con el requisito de operar únicamente en las zonas donde no llegan los taxis. Porque podrás ver taxistas en Calderitas, pero solo llegan a dejar pasaje. Nunca están disponibles para transportar a los locales dentro del poblado”, puntualizó.

Agregó que esperan llegar a un acuerdo antes de la próxima semana o de lo contrario comenzarán a tomar represalias, aunque especificó que será de manera pacífica.