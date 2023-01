Mototaxistas de Cancún piden ser regulados para no ser desplazados

Los mototaxistas miembros de la organización "Libertad y Superación sobre Ruedas", pidieron a las autoridades regular este servicio, pues la falta de normas ha ocasionado que otras organizaciones los busquen desplazar.

Heriberto Aguilar, líder de esta organización, acusó que presuntos miembros de otras organizaciones buscan desplazarlos de Villas Del Mar, región en la que brindan el servicio.

“Hay otras agrupaciones invadiendo nuestras áreas, cobrando una tarifa muy excesiva, por lo que sí nos ayudarían en gran magnitud (integrarlos a la Ley de Movilidad estatal) porque ya estaríamos hablando de un control de unidades”.

Señaló que al haber un “excesivo número de unidades en el estado, no se puede trabajar a gusto”, lo que ha generado conflictos con otras organizaciones, que incluso invaden las zonas que no les corresponden.

El entrevistado consideró que el número elevado de mototaxis demuestra que se desvirtuó el objetivo de estos transportes, que era brindar una fuente de empleo a personas con alguna discapacidad.

Recordó que hace más de nueve años, un grupo de personas con discapacidad iniciaron con dicho servicios como una fuente de ingresos, pero de manera paulatina fueron entrando sindicatos a dicha actividad, para “adueñarse de la calles”.

Además, indicó que las tarifas que cobran los presuntos miembros de otras organizaciones, mientras que ellos cobran la tarifa mínima de 20 pesos, por lo que la regulación también servirá para poner orden a los montos que se deberían cobrar.

Buscan evitar enfrentamientos y abusos entre organizaciones

Por todo ello, Aguilar pidió a los diputados locales que integren a los mototaxis en la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, para establecer las reglas de operación y evitar enfrentamientos y abusos entre organizaciones, además de garantizar un servicio seguro hacia los usuarios.

En diciembre pasado, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) informó que la dependencia a su cargo colabora con diputados locales para realizar una serie de reformas a la ley en la materia y regular algunas actividades que no se encuentran en dicho marco normativo.

Entre estas actividades, se encuentra la de los mototaxis, servicio que actualmente no está regulado por el gobierno estatal, pero es un servicio tolerado por las autoridades municipales, al servir no sólo como una fuente de ingresos para cientos de personas, sino como complemento para cubrir zonas en las que no llega el transporte público con concesión estatal y municipal.