Planean terminar 'pleito' entre taxistas y mototaxistas así...

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto de Movilidad, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal, inició desde la noche del lunes con operativos para detener a los mototaxis que operan en Solidaridad.

Jesús Cárdenas Castañeda, delegado interino del Instituto de Movilidad en Solidaridad, informó que hizo una petición formal al Ayuntamiento de Solidaridad como parte de un protocolo para poder actuar contra los mototaxis, a los que calificó de ilegales, y derivado de ello, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito inició desde la noche del lunes con operativos para detener a los mototaxis que operan en Solidaridad.

Según Cárdenas Castañeda los mototaxi no tienen concesión de servicio público y por ende sus placas, su licencia y su tarjeta de circulación son para servicio privado, y no para servicio público.

“Ya llegamos a un acuerdo con la presidenta municipal (Laura Beristáin Navarrete) y nos dará todas las facilidades para que podamos hacer un operativo junto con el director Seguridad Pública; ya hay un oficio de solicitud para que nos puedan apoyar aprovechando la buena intención de la presidenta municipal y esperamos llegar a buenos resultados”, dijo.

La solicitud de apoyo que firmaron, agregó, contempla que la policía apoye al personal del Instituto y detener a los mototaxis cuando estén prestando servicio, incluso en Villas del Sol y Puerto Aventuras en donde operan desde el 2016 y mediados de este año, respectivamente.

Cárdenas Castañeda expresó lo anterior ayer por la mañana ante cientos de transportistas que se concentraron en la plaza cívica 28 de Julio luego de realizar una marcha para exigir que saquen de circulación a los mototaxi que operan en Solidaridad.

Explicó que el servicio de transporte regulado, de acuerdo a la Ley de Movilidad, implica que los operadores y las unidades tengan una documentación específica para tal actividad, y en el caso de los mototaxi no tienen concesión de servicio público y por ello no deben de circular: sus placas, su licencia y su tarjeta de circulación son para servicio privado, no para servicio público.

En el caso de Benito Juárez la representante del Instituto de Movilidad Bibian Castillo, indicó que limitarán geográficamente el servicio a zonas en donde los taxistas han expresado que tienen menos margen de cobertura, y reducirán a la mitad el número de los mototaxis que actualmente alcanzan 700.

“Vamos a tratar de limitar el número de mototaxis y que ellos respeten las rutas y las zonas comerciales. Tenemos que alinearlos, porque los taxistas reconocen que hay ciertas zonas en las que ellos no operan y esas zonas es donde el mototaxi puede entrar, tenemos aproximadamente 700 y vamos a reducirlas a la mitad”, informó.

Bibián Castillo adelantó que también coordinará el ordenamiento en Puerto Morelos, y aunque iniciarán levantando un padrón de mototaxis ese es un municipio donde no ha habido conflictos pero los prevendrán con rutas establecidas que tendrán que cumplirse.