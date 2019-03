Motpaka sorprende con sus acrobacias

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN.- Acomoda a una chica y a otras personas en medio de la pista, a cada una por separado para hacer una de sus acrobacias. Entre el espacio que hay entre cada una se desliza en ‘zig zag’, derrapando su auto, ‘quemando llanta’.

Ese y otros números provocan el ‘¡ahhhh!’ y una carretada de aplausos de parte del respetable en el Autódromo Internacional de Cancún para disfrutar el espectáculo del intrépido ecuatoriano César Marcelo González Rianatti, mejor conocido como ‘Motpaka’. Todo un éxito su reaparición en este destino turístico.

También te puede interesar. Aún no descartan posibilidad de que Fórmula 1 se realice en la CDMX

“Esta visita me provoca mucho sentimiento, pues aquí empecé. Ese día dije ‘aquí, voy a tener mi casa’ y tuve la fortuna de lograrlo, de poner la primera piedra de la que será mi casa, en Cancún. Ya voy a radicar acá. Este es mi sitio y espero que el próximo año pueda hacer el show para los turistas”, comentó a Novedades Quintana Roo.

Es capaz de realizar cualquier acrobacia, no importa cómo, a bordo de una motocicleta, con patines a la par de una camioneta y subirse en plena marcha, o bien, uno de sus más espectaculares, manejando una camioneta a dos llantas.

“El miedo siempre existe, pero es cuando desconocemos lo que hacemos, estamos al filo de la cuchilla (navaja). Entreno a diario porque eso me brinda la seguridad. De no hacerlo, júralo, me dará mucho miedo. Mínimo, patino doce a quince kilómetros diarios”, señala.

Motpaka es un auténtico ‘trotamundos’. Ha visitado más de mil ciudades de 19 países y en todos acostumbra retar a quien supere alguno de sus récords. Si lo logra, él personalmente entregará la cantidad de 10 mil dólares, algo desde luego, que no ha sucedido hasta el momento.