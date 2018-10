Motus Duet traen la fusión mexicana y africana a Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN.- Las talentosas mexicanas que actualmente radican en Nueva York, Mariana Ramírez y Argelia Arreola, integran el colectivo musical Motus Duet, arribaron a esta ciudad ayer por la mañana ya que tendrán en Cancún tres de las 14 presentaciones que darán en la República Mexicana durante octubre, como parte de sus compromisos por haber ganado una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

Ramírez, la percusionista del dueto, compartió que la gira les permitirá visitar lugares como Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Guanajuato, Culiacán, y que en Cancún se presentarán hoy a la una de la tarde en el Colegio Británico; el jueves 4 en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún, a las 19:15 horas; y el viernes, a las 16 horas, en la Universidad La Salle.

En entrevistada para esta casa editorial, las integrantes del colectivo coincidieron en que Motus Duet nació con el fin de compartir con la gente la perspectiva de dos artistas mexicanas viviendo en la Gran Manzana, además, querían conectar con el público mexicano, con el del país en el que actualmente residen y compartir con ellos algunas tradiciones que son reflejadas en la danza y el vestuario.

“Es una mezcla y un contraste fuerte de dos culturas, la mexicana y africana, principalmente, pero también se mezclan otras culturas que era lo que yo trataba de representar, cuando pensé en Motus yo quería representar o reflejar el tipo de vida y las experiencias que tenemos como mexicanas viviendo en Nueva York”, expresó Mariana Ramírez.

Respecto al repertorio que los cancunenses podrán disfrutar en sus presentaciones, las artistas compartieron que la propuesta es minimalista y contemporánea, que rompe con los estereotipos musicales al tocar instrumentos acústicos acompañados de tracks pregrabados y sonidos electrónicos, por lo que invitaban a todos a aprovechar la oportunidad de escucharlas.

“Dense la oportunidad de conocer otras cosas, traemos una propuesta muy diferente para la comunidad, incluso para nosotras mismas es un reto porque no lo habíamos hecho, les invitamos a ir con los sentidos abiertos, esperamos que se diviertan y que les guste, porque lo traemos con mucho amor, estamos muy emocionadas”, expresó la bailarina profesional.

Cómo llegaron a Nueva York

Respecto a su viaje al extranjero la percusionista compartió que viajó al extranjero hace ocho años a continuar sus estudios, pues se ganó una beca en Nueva Jersey mientras estudiaba música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, y que posteriormente decidió quedarse a continuar con su capacitación y desarrollo profesional.

Por su parte, Argelia expresó que ella viajó porque le interesaba mucho el movimiento cultural que había en materia de danza africana en Nueva York, y porque le interesaba crear y fusionar esta danza con la contemporánea que fue la especialidad con la que se graduó.

Orgullosas de representar a México

Me siento muy orgullosa, creo que cuando uno está fuera de su país valora mucho más lo que tiene, viví muchos años en Xalapa, Veracruz, de donde es la cuna del son jarocho, lo conocía porque estudié danza contemporánea allá, pero fue hasta que me fui a Nueva York que tuve la necesidad de querer bailar y aprender este son, y creo que fue gracias a la ausencia de estar en mi país, fue algo que me marcó y que me invitó a conectar con mi identidad cultural, asegura Argelia.

Siempre digo con mucho orgullo que soy de México pase lo que pase, me siento muy orgullosa y muy agradecida por las oportunidades que he tenido actualmente en Nueva York, actualmente estoy haciendo teatro musical en Broadway, doy clases a niños mexicanos, latinoamericanos y de otros países, y mi manera de apoyar a la comunidad es conectarlos con la cultura americana y a su vez a los americanos con la cultura mexicana, afirma Mariana.