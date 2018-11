Llega la policía, pero ella niega la agresión de su marido

Redacción/ SIPSE

CHETUMAL.- Intensa movilización policial se registró la mañana del martes en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Chetumal, luego de que vecinos reportaran al 911 gritos de una mujer y de un menor de edad al interior de un hogar.

Policías municipales llegaron al lugar de los hechos, en calle Isla Cancún, con avenida Palermo, de la colonia antes mencionada, donde de acuerdo con testigos, la mujer y el niño eran agredidos por un sujeto que resultó ser la pareja sentimental de la fémina.

Al tocar a la puerta en busca del incidente, los elementos de seguridad no recibieron respuesta alguna y continuaron con la búsqueda, pero vecinos aseguraron que de esa casa salían los gritos, por lo que insistieron hasta que salió una mujer.

La madre de familia dijo que todo estaba bien y no que no había ningún problema en su hogar, sin embargo al salir su esposo a trabajar, la mujer contó que si habían tenido un altercado, pero que todo estaba bien y que no necesitaba del apoyo policial.

Por lo anterior, los elementos se retiraron del lugar en busca de continuar con sus rondines de auxiliar a la ciudadanía, mientras que los vecinos se retiraban a sus casas indignados por la cobardía de la agredida, al no denunciar.

