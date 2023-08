La empresa hielera de Felipe Carrillo Puerto no da el abasto en el surtimiento de hielo por marquetas y por bolsas ante el crecimiento de la demanda que ha superado su producción diaria.

Clara Elia Cardeña Robertos dueña de la empresa “Agua Clara” (única en el municipio), sostuvo que el desabasto que se está viviendo es desde hace más de un mes, por lo altos bochornos que ha propiciado el consumo excesivo para refrescar o inclusive para mantener en buenas condiciones los alimentos.

Añadió que su equipo está pasando a la historia y lleva más de 40 años funcionando, al día producen un total de 200 marquetas y de 200 a 250 bolsas de hielo, para una población de más 85 mil habitantes tanto de la cabecera municipal y sus 88 comunidades, que no termina por ser la suficiente.

Mucho calor provoca desabasto de hielo en Carrillo Puerto por alta demanda / (Foto: Jesús Caamal)

Destacó que para poder apoyar a todos y en definitiva no dejarlos sin el producto, se les vende lo mínimo, para que puedan alcanzar a la mayoría de los demandantes, es decir, todas las pequeñas y medianas empresas que viven de ello no se queden sin generar sus activos, sin ello no harían nada.

“De nosotros dependen muchas personas más, desde raspaderos, heladeros, jugueros, tiendas, restaurantes y hasta para el consumo en los hogares, aunque hay un cierto desfase en el suministro, si es una problemática que es latente y seguramente se tranquilizará. hasta que se terminé el calor”.

Añadió que son una empresa privada y se subsidian de sus propios ingresos, sin embargo, sus gastos casi van a la par y aunque tienen la intención de mejorar su infraestructura, crecer, cambiar equipos, no lo logran concretar porque se trata de inversiones elevadas que se les sale de las manos.

Expresó que está consciente de lo que se vive ahora y están interesados en mejorar, pero se han visto a la necesidad de pedirle apoyo al Gobierno del Estado, para incentivar el sector privado, quieren que se les facilite el recurso a través de un préstamo y puedan poner en marcha la mejora de la empresa y acabar con la problemática.