Bebé muere por falta de servicio médico; habitantes exigen infraestructura

Ante la muerte de un recién nacido la madrugada de ayer en Puerto Aventuras, habitantes de dicha delegación piden ambulancias y personal médico para atender urgencias.

Telmy May Pech, de la asociación civil Seamos Buenos Vecinos de Puerto Aventuras, lamentó lo anterior y dijo que es una situación que se repite constantemente en diversos tipos de atención médica, porque no hay suficiente infraestructura hospitalaria en la población ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Playa del Carmen.