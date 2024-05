¿Mueren las esperanzas?

De ciertos municipios se habla poco en campañas, sirvan como ejemplos Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto o Bacalar. La atención es menor que en los más poblados o donde la “grilla” se impone, como Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel o Morelos. Hay otros de “ruido intermedio”, como Puerto Morelos.

No es que los primeros sean menos relevantes, sino que las condiciones actuales, coyunturales en su mayoría, provocan más interés por estos días. Tampoco son los “menos rentables”, según su lista nominal. Isla y Lázaro Cárdenas, tal vez sí, por ser de los “chicos”, pues ambos tienen 24 mil electores aproximadamente (al corte de enero), pero Carrillo casi 60 mil y Bacalar unos 34 mil. No es esa la razón, no la primordial.

Por otro lado, su potencial turístico es conocido: Costa Mujeres, Holbox y la cabecera de Bacalar figuran entre los destinos poderosos del estado. Sí son importantes en lo económico, por lo que debieran concitar una atención especial.

Una idea apunta a que la competencia es menos reñida, por ventajas notorias. Es posible. Se dice, con respaldo en encuestas ya divulgadas, que tanto Atenea Gómez Ricalde, como Nivardo Mena, Mary Hernández y “Chepe” Contreras, no sólo tienen números favorables, sino que sus adversarios caminan a cuestas. Conocido es el asunto de Carrillo, donde el casi candidato José Esquivel fue tumbado por un asunto legal, de antaño, y sobrevino el declive de toda la oposición.

Cuando la oposición tradicional fue desarticulada por el fracaso de la triple alianza PAN-PRI-PRD, empezaron las dificultades serias. Las expectativas de las dirigencias opositoras a la 4T comenzaron a reorientar los esfuerzos hacia determinados municipios y distritos, donde las posibilidades se mantuvieron o aumentaron.

Lo mismo pasó en el Movimiento Ciudadano, que fijó su dinamismo en Chetumal y Morelos, más que en Playa del Carmen, Cancún y Tulum, donde tenía planes desde el inicio de las campañas. Se vio, incluso, un freno en la campaña del candidato a senador Roberto Palazuelos, a quien pretendían “colgarle” varias candidaturas. Pero muchas expectativas se cayeron.

Con respecto a las encuestas que desalientan a muchos, algunas de estas ya fueron puestas en tela de juicio. Las supuestas ventajas de la 4T en Othón P. Blanco y Morelos (que muestra Táctica Política, por citar una), contradicen la percepción ciudadana generalizada, que se expresa principalmente en las redes sociales.

Entonces ¿qué provoca el interés en unos más que en otros? Se cree que la falta de competencia real. ¿La esperanza nunca muere? Ya lo veremos.