Investigarán dos muertes de bebés en hospital (video)

CHETUMAL, Q. Roo.- En menos de 24 horas, dos casos de fallecimientos, uno neonatal y uno en estado fetal, fueron denunciados en el Hospital Materno Infantil “José María Morelos”; los familiares de ambos casos aseguran que hubo posible negligencia médica.

En el primer caso, los familiares aseguraron que la paciente fue llevada al hospital, pero la regresaron a su casa; en ese lapso, su estado se complicó y el bebé murió dentro del vientre.

En el segundo caso, los familiares aseguraron que el bebé nació con complicaciones detectadas; sin embargo, dichas complicaciones jamás fueron notificadas a sus familiares durante todo el proceso de embarazo.

Con ojos hinchados de tanto llorar, Fredy Manzanero Alamilla, esposo de W.F.C.C., de 28 años, informó que a las 14 horas llevó a su esposa al hospital, debido a que tenía dolores de parto; ella sangraba y cuando arribó, una doctora le pidió que regresara a su casa.

“Nos pidió que regresemos a las 8 de la noche, porque supuestamente tenía uno de dilatación y tenía que llegar a ocho o un poco más; a las 4 de la tarde nos fuimos a la casa”, relató.

Dijo que a las 7:00 de la noche, su esposa no aguantó el dolor y regresaron al hospital porque tenía un sangrado más fuerte; aún así los hicieron esperar, pues eran las 7:20 y un enfermero les dijo que nadie podía revisarla porque estaban en cambio de turno.

“Cuando pasaron al consultorio le hicieron un estudio y escucharon que ya no latía el corazón del bebé; nos dijeron que el ultrasonido era en blanco y negro, poco eficiente. Posteriormente me invitaron a que yo la llevara a una clínica particular y me consiguieron una ambulancia para llevarla a la clínica Campestre”, comentó.

Fue en la clínica particular donde le confirmaron, cerca de las 9 de la noche que el bebé había fallecido.

Como él, también el joven A.M.C., de 18 años de edad, expuso su caso, debido a que su pareja de 17 años de edad, recibió una fatal noticia la mañana de ayer, pues su bebé nació en medio de complicaciones que no le notificaron durante el embarazo.

“La ingresaron pero no se escuchó el corazón del bebé, ahora nos dijeron que fue su presión; sin embargo, en ningún momento nos comentaron esta situación, siempre nos dijeron que la bebé estaba bien. Ahora dicen que me solicitaron medicamentos, pero en ningún momento me los pidieron”, relató.

Monica Isabel Mendoza Cano, directora del hospital, confirmó ambos casos y aseguró que todos los involucrados en dichos hechos serán llamados a comparecer.

Aseguró que en el caso de W.F.C.C., se debió a una muerte fetal o fallecimiento intrauterino; el motivo será investigado.

En el segundo caso, comentó que se trató de un pequeño que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el cual tuvo complicaciones por un padecimiento denominado sepsis neonatal.

Los afectados están dispuestos a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por hechos probablemente constitutivos de delito.