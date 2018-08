Casa de la Cultura de Cancún se 'viste de gala' con exposición de arte

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Casa de la Cultura de Cancún se vestirá de gala esta noche ya que se inaugurarán dos exposiciones, la primera será la de la Muestra de Artes Visuales Quintana Roo 2018, en su especialidad pintura, y la segunda será una exposición fotográfica organizada en el marco de la Muestra Estatal de Teatro que coordina Óscar López, esta exposición incluirá unas 20 piezas y lleva por nombre “Desde tramoya”.

En entrevista, Marcela Torres, titular de la Casa de la Cultura, compartió que en la exposición de pintura participaron 56 talentosos, de los cuales 35 son creadores con trayectoria y 21 nuevos creadores, además compartió que como la muestra es a nivel estatal, los artistas fueron de varios municipios, tales como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Chetumal.

“Esta es la tercera muestra que se realiza de manera consecutiva, y se ha logrado gracias a un comité organizador conformado por ciudadanos y funcionarios públicos, bajo el auspicio del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo”, comentó.

Además agregó que esta muestra tiene por objetivo dar a conocer la obra de los artistas visuales que viven a lo largo y ancho del estado.

La muestra fue expuesta hace algunas semanas en Felipe Carrillo Puerto, y ahora en Cancún, ya que como se había comentado en notas anteriores, se pretende que las exposiciones sean itinerantes y recorran algunos municipios del estado.

Por su parte, Óscar López comentó respecto a la exposición “Desde Tramoya”, donde los asistentes podrán disfrutar de una colección de fotografías, bocetos y planos donde se muestran espacios escénicos o escenografías, con el objetivo de que la gente y los creadores escénicos vean cómo a veces con pocos recursos se pueden lograr buenos resultados y que ante todo sean estéticos.

“Con la escenografía se pueden construir atmósferas que puedan llevar al espectador a vivir la obra de teatro, queremos con esta exposición mostrarle al público lo que pasa en la tramoya, que es lo que el público no ve, todo el mecanismo que tienen los teatros para que suban y bajen los telones, es la parte mecánica del teatro que no ve el espectador pero que si no estuviera allá no funcionaría”, finalizó.