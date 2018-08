Asesino frustró los sueños de su hija: aún no hallan al culpable

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- "Hace dos meses no sabía que iban a asesinar a mi hija, hoy estaría con ella hablando de sus intención de retomar los estudios, tal como lo planeamos un par de días antes de que la hallaran muerta; hablamos por teléfono y llenas de emoción por vernos nos despedimos contando los días para encontrarnos y festejar con anticipación su cumpleaños", narró la madre de una joven asesinada este año en Benito Juárez.

La señora comentó que ya perdió la fe en las autoridades para que castiguen a quien le arrebató a la menor de su familia.

El martes por la noche platicaron por teléfono, ninguna de las dos sabía que esa sería la última vez, se despidieron como siempre lo hacían, recomendándose cuidarse mucho, pero sobre todo con la emoción de que en ocho días estarían juntas.

“Dos días antes del incidente que pasó, hablé con ella por teléfono, pero nunca me imaginé que fuera a pasarle algo malo o que fuera la última vez. Yo le hablé un martes en la noche y para el jueves en la mañana me avisan que la encontraron tirada. Yo no sabía nada”, señala una de las madres que han tenido que ir a reconocer el cuerpo de su hija al Servicio Médico Forense (Semefo), luego de que fue hallado sin vida, en algún predio de Cancún.

Ninguna autoridad les ha dicho quién accionó el arma que disparó contra la joven, para que pueda preguntarle por qué lo hizo, y acabó con la vida de una joven madre que en sus planes estaba reintegrarse a la vida escolar y productiva.

Su hija es una de las más de 30 mujeres que han sido víctimas de homicidios en Cancún, en lo que va del presente año, en donde se han aplicado protocolos derivados de la Alerta de Género por feminicidos, emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en julio del año pasado.

El aumento en los índices de violencia, la falta de resultados en la actuación de las autoridades para hallar a los responsables de las muertes y el miedo, resta confianza en los dolientes de que algún día podrán despejar la duda de: "¿por qué a mi hija?".