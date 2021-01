Mujeres de Quintana Roo muestran poco interés en la app " No estoy sola"

A casi tres años de su lanzamiento en Quintana Roo, la aplicación “No estoy sola” únicamente fue descargada por 11 mil 861 usuarias, cuando se esperaba que al menos 360 mil mujeres de la entidad tengan esta aplicación en sus celulares, lo que representa menos del 3.2% de la población objetivo.

Esto de acuerdo con un reporte de Transparencia del Instituto Quintanarroense de la Mujer. A través de esta “app” para móviles, en 82 ocasiones se envió una alerta directa a sus contactos de confianza cuando se sintieron inseguras. Sin embargo, sólo en cuatro de esas veces las féminas se encontraban realmente en peligro. En el resto, las usuarias reportaron que la aplicación se activó por sí sola, a pesar de que eliminaron la configuración para mandar la alerta apenas mueves el celular.

Otros problemas que se reportan en la tienda de aplicaciones de Android, es que en ocasiones no se manda ninguna notificación, si en ese momento las usuarias no cuentan con datos o no están conectados a una red inalámbrica.

La geolocalización con GPS tampoco funciona de manera correcta, con márgenes de error de al menos medio kilómetro en la ubicación de las posibles víctimas.

Además, las mujeres que han descargado “No estoy sola”, afirman que en la mayoría de los celulares de gama media y baja ni siquiera logra configurarse de manera correcta, por presuntas fallas de compatibilidad.

Por estas razones, prefieren otras opciones de las tiendas de aplicaciones mucho más efectivas y también gratuitas, o incluso usar las prediseñadas en su celular para solicitar auxilio a las autoridades policíacas locales.

Según el IQM, esta “app” no le costó un solo peso al Gobierno de Quintana Roo, ya que fue donado por el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes se ocuparon de su diseño y desarrollo. Tampoco cuenta con servicios que le generen algún costo a las autoridades.

El IQM aseguró que no se recaba ninguna información de las usuarias que instalan esta App, ya sea nombres de sus contactos, datos personales o su localización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Sesa Q. Roo reporta un 72% del personal médico vacunado contra Covid-19

Cancún: Náuticos operaron 3 de cada 10 días durante el 2020

Covid: Quintana Roo prepara cuarta fase de aplicación de pruebas rápidas