En Q. Roo, las mujeres detenidas son tratadas como hombres

CHETUMAL, Q. Roo.- De cinco mil 800 carpetas iniciadas por delitos contra la mujer en lo que va de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo judicializó el 25%; es decir, son aproximadamente mil 540 que terminaron en procedimientos ante tribunales.

La dependencia informó que además se han emitido un total de cuatro mil 100 medidas de protección que derivaron de las denuncias presentadas por las mujeres en Quintana Roo.

En lo que va de 2018, la autoridad informó que se ha atendido a más de 12 mil personas que realizaron diversos procedimientos a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos Contra la Mujer.

Marco Antonio Toh Euan, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, dijo que de enero a noviembre se presentaron un total de 42 quejas relacionadas con violencia hacia las mujeres.

Dentro de los hechos más violatorios destaca la discriminación, violaciones a los derechos de las niñas, violación en caso de los menores y trato degradante, así como ejercicio indebido de la función pública.

No son colocadas en una celda especial, no se cuida su higiene y finalmente no son atendidas por una mujer policía

“Tuvimos en particular énfasis en dos investigaciones que estamos a punto de resolver, donde se hacen detenciones arbitrarias, pero también se duplica la vulnerabilidad cuando son mujeres, por ejemplo, las detienen, las maltratan y no se cuidan diversos factores”, explicó.

En ese sentido, dijo que muchas veces no se cuentan las condiciones especiales para el trato a mujeres; por ejemplo, no son colocadas en una celda especial, no se cuida su higiene y finalmente no son atendidas por una mujer policía.

Hay realizado 80 sentencias

Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Contra la Mujer, dijo que actualmente se han realizado un total de 80 sentencias en todo el Estado, la mayoría resueltas a través de medidas alternas, con la suspensión condicional de la pena.

“Somos la octava fiscalía a nivel nacional y hoy vemos los resultados, por ejemplo, en la zona sur arrancamos con la capacitación del personal, a todos los policías respondientes en materia de los protocolos que nosotros manejamos”, dijo.

Se trata del Grupo Especial en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavi), quienes intervienen directamente al centro de cualquier hecho delictivo en todo el estado, en conjunto con otros grupos de reacción inmediata.