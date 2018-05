Mujeres muestran 'poderío' en la pesca deportiva

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hoy en día la pasión por este deporte ya no es sólo cuestión de hombres, cada vez son más las mujeres que se aventuran en los mares con sus cañas y en busca de codiciadas especies.

La pesca deportiva es una actividad válida para ambos sexos y todas las edades. No requiere “mucha” fuerza ni una resistencia excepcional, se trata de un deporte de agilidad, astucia y paciencia.

Karla Luna es una de esas mujeres apasionadas a la pesca deportiva, su pasión por este deporte nació gracias a su esposo, hoy es una de las pescadoras más activas en la organización y difusión del Torneo “Don Andrés García Lavín”.

“Gracias a mi esposo conocí el mundo maravilloso de la pesca deportiva, él me enseñó a amar el mar y a practicar la pesca sustentable, y ahora eso se lo enseñamos a nuestros hijos que serán el futuro de este deporte”, dijo.

En un deporte que podría parecer exclusivo para los hombres, las mujeres también entran en la batalla por conseguir la mejor presa, y Karla es una de las guerreras que año con año se sube a una lancha y junto con su equipo femenil Pink Marlins desafían el océano.

Recordaron que hasta hace algunos años las mujeres iban de acompañantes del pescador; eran madres, esposas, novias o hijas que se limitaban a ayudarlo y a observar. Pero fue cambiando esa historia y hoy la mujer juega un papel importante en la pesca deportiva.

Sobre los años que lleva Luna en la pesca: “aproximadamente 10 años y unos cinco asistiendo a diferentes torneos con el equipo Pinky Marlins. Incluso ya tenemos un torneo exclusivo de mujeres, llamado La Diosa del Mar”.

Poco a poco se han abierto los espacios para las mujeres en la pesca, y no es que se piense que estuviera prohibido, si no que no había auge, hoy debido al tema de la equidad de género existen más de 200 pescadoras en todo el estado.

La mujer pesca con mucha más pasión que los hombres, ellas realizan rituales con música para atraer a los peces, incluso bailan, es la forma de divertirse y disfrutar de un torneo de pesca, afirmó.

Kathy Loretta es una de las pescadoras más longevas de Quintana Roo, su experiencia tiene más de 60 años y es una de las participantes que año con año toma el reto del Torneo “Don Andrés García Lavín”.

Loretta tiene dos pasiones en esta vida, la primera es la radio, trabajó por más de 30 años en la industria de la comunicación, la segunda es la pesca.

“Cuando llegue a Puerto Morelos hace casi 21 años, no sabía que la sociedad de pescadores era tan cerrada, machista por decirlo. Pero compre una lancha y conseguí capitán. Salíamos cada fin de semana y nos quedábamos pescando todo el día. Regresábamos al muelle y a veces nos pedían pescado, fue difícil pero al final me aceptaron como pescadora”, comentó.

“La pesca es un deporte muy noble. Nunca es igual día con día. Yo he participado en torneos donde salimos 10 horas, y en esas diez horas ni una carnada fue picada. Así es. Otros días llenas cubetas de pescado. Y si tienes suerte sacas algo grande”, finalizó.