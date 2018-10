Aplican multa a cafetería de escuela de Chetumal

Rodrigo Osorio/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Cofepris en Chetumal multó con tres mil 224 pesos a la cafetería de la primaria Manuel Chi Moo, ubicada en el fraccionamiento Las Américas 1, por presentar irregularidades principalmente, no tener tarjetas de salud.

Óscar Barradas Martínez, coordinador de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) Zona Sur, comentó que se observaron irregularidades en la cafetería de la escuela Manuel Chi Moo, como que los empleados de cocina no tienen tarjetas de salud, por lo que se aplicó una multa de 40 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

Destacó que la multa corresponde a una verificación hecha el 3 de mayo del 2018, pero como la administración de la cafetería escolar cambió y nunca reportó el cambio, la multa procedió.

“Nunca nos llevaron evidencias que subsanaron los problemas que tenían, y aunque corroboramos que efectivamente sí hubo un cambio de administración, jamás se acercaron para demostrar que corrigieron las anomalías encontradas”, dijo.

Barradas Martínez detalló que le dan un importante seguimiento principalmente a las cafeterías escolares, por el tema del riesgo a la salud de los niños; sin embargo, dejó en claro que si los actuales administradores de la cafetería escolar acuden a exponer su problema y demostrar que los problemas ya fueron corregidos, existen muchas posibilidades de recibir algún descuento o parcialidades de pagos, con una prórroga de 30 días o quizá hasta exentar el pago correspondiente.

“Normalmente se les da un plazo de 10 días para pagar la multa, pero como estamos tratando de ayudar a las personas afectadas, estamos dando facilidades de pago, pero si no se apersonan, entonces no podremos ayudarlos”, sentenció.

Nilsa Muñoz, administradora de la cafetería escolar Manuel Chi Moo, señaló que la actual administración empezó a operar el 22 de agosto del presente año, por lo que la multa debería corresponder a la anterior gerencia.

“Llevamos menos de dos meses de administración, no sabíamos la situación en la que se encontraba la anterior, por lo que no considero justo que tengamos que pagar una multa que no nos corresponde”, afirmó.