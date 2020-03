El Mundial de Voleibol en Cancún se pospone por el brote de coronavirus

Chetumal.- El Mundial de Voleibol que se iba a realizar del 24 al 19 de marzo próximo en Cancún, ha sido pospuesto debido al brote de coronavirus global en curso.

De acuerdo con un comunicado de prensa se ha informado que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y los organizadores del evento han tomado una decisión conjunta de posponer el evento “FIVB Beach Volleyball World Tour 4 stars Cancún 2020”.

“A pesar de que como se ha informado el nivel de riesgo es actualmente bajo en México, existen limitaciones de viajes internacionales en diferentes partes del mundo que afectan los viajes de los participantes. La salud y el bienestar de los atletas, los oficiales y los aficionados son la principal prioridad de la FIVB, así que la decisión mutua de posponer el evento se tomó en el mejor interés de todas las partes”, dice el documento.

El comité organizador indicó que se proporcionará más información sobre la nueva fecha del evento próximamente.

