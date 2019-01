Borran de un ‘plumazo’ programas sociales en Carrillo Puerto

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que encabeza José Esquivel Vargas, desapareció dos programas de apoyo dirigidos a personas con discapacidad, niños huérfanos y abandonados.

Se trata del programa de apadrinamiento mediante el cual mensualmente se ofrecían apoyos de 200 pesos a 100 niños y jóvenes con discapacidad; y el de subsidio económico con el que apoyaba cada bimestre a 120 personas entre recién nacidos-preescolar, con un monto de 330 pesos; primaria 550 pesos; secundaria 770; media superior 990 pesos y superior de mil 100 a dos mil 40 pesos.

Adalberto Yam Pech, director del Programa para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio, confirmó la cancelación de las iniciativas.

“Son programas que creó la administración pasada, han habido varios cambios aquí en el DIF y eso en programas directos que estamos trabajando para los 100 días del presidente municipal, pero sí se va retomar, no con los mismos nombres; para nosotros no hay distinción, mientras sea apoyo para la comunidad lo vamos a hacer”.

Angélica, madre de un niño con discapacidad motriz, señaló que desde que se realizó el cambió de la administración hace más de tres meses, dejó de recibir la ayuda que le servía para la atención de su hijo.

Natalia, abuela de uno de los niños en condición de orfandad, dijo que desde el mes de octubre no ha recibido el recurso. No sabe si hay irregularidades, si desapareció o traspapeló por cuestiones administrativas, pero aseguró que tiene miedo de que no le siga llegando la ayuda.

Por su parte, Paoly Perera Maldonado octava regidora del municipio y ex edil, expresó que ha recibido preguntas de muchas personas beneficiarias quienes han acudido al DIF para saber qué pasó con el recurso y que simplemente no han obtenido los apoyos.

“El padrón de beneficiarios que teníamos era alrededor de 100 niños, jóvenes de comunidades y colonias a quienes se les apoyaban por sus padrinos; en el caso de niños huérfanos y abandonados eran alrededor de 120 que se estaban atendiendo. Conforme a nuestro análisis y quejas, no han recibido el apoyo”, indicó.