La “muralla china” de Palacio Nacional

Es la primera vez que en México se ha construido una “muralla china” alrededor de Palacio Nacional, esto es algo increíble que no puede ser aceptable, es inaudito que tengan que poner barreras de por medio para poder enfrentar, al parecer, el temor que le tienen a las mujeres.

Una mejor barrera sería que fueran respetadas, escuchadas, apoyadas y atendidas en muchos sentidos, para que no existan este tipo de temores ya que todo es provocado por la falta de atención que muchas veces no reciben de parte de las autoridades correspondientes.

AMLO amarra las manos de

funcionarios ante campañas

De cara al inicio del proceso electoral en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un decreto a todos los funcionarios federales en el que se les prohíbe, entre otras 16 acciones, asistir a eventos proselitistas, difundir propaganda o entregar recursos públicos en favor de algún candidato o partido.

A decir del mandatario, el anteproyecto de la Conserjería Jurídica de la Oficina de la Presidencia –enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y el cual tuvo acceso EL Universal). Busca rechazar el fraude, respetar el Estado democrático, así como garantizar la imparcialidad en la contienda.

“Resulta pertinente que el Ejecutivo a mi cargo exhorte a todos los servidores públicos (…) a respetar el marco jurídico en materia electoral y a actuar de manera respetuosa e imparcial en congruencia con el mismo”, señala López Obrador en el texto.

Indica que será la Secretaria de la Función Pública (SFP), a través de los Órganos Internos de Control, la que verificará el cumplimiento del acuerdo.

El documento entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual se prevé que ocurra próximamente.

A los candidatos lo primero que se

les debe hacer es una auditoría

Respecto a este último caso sería conveniente que se promoviera una ley que sirva para llevar a cabo una auditoría a cada uno de los candidatos que se esté presentando para ocupar un puesto en el país o que intente renovar su elección, con el único fin de conocer y así exponerlo a los ciudadanos, de que es lo que tienen antes de ocupar el cargo, que demuestren que no han utilizado los recursos públicos en situaciones personales ni familiares (en cuñados, suegros, hermanos ni cónyuges) ya que de no hacerlo si estarían haciendo un delito.

Y antes de que pueda ningún partido abalar una reelección es necesario que aclaren y demuestren todos los beneficios que han tenido hasta el término de sus funciones (antes de ocupar el nuevo) para poder constatar que todo lo ha ganado de una manera decente y honorable.

Y en cuanto a la regulación estaría bien que no interfieran las gentes en las campañas y todo pero el primero que tiene que poner el ejemplo debe de ser el presidente en “las mañaneras”, ya que para que las cosas se den se tiene que predicar con el ejemplo y ya que él habla tanto de Juárez debe recordar que su lema más importante es que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esperamos que le suene y que lo cumpla ya que de no ser así se estaría burlando de las reformas del pensamiento.

Aquí cabe hacer mención de que no es posible que aun cuando hay muchas gentes, incluidos los de Morena, que exigen la renuncia del señor Félix Salgado para el puesto que quiere ocupar en el gobierno de Guerrero, sigan dejándolo iniciar una campaña como candidato, esto no puede ser posible.

La elección de un gobernante tiene que ser por sus “hechos” no por sus “dádivas”

La popularidad del presidente se basa en que está entregando dinero al sector más bajo y menos productivo del país, para tratar de amarrar simpatías para las próximas elecciones, pero debe tener bien claro que una elección se gana con hechos y con mejoras para todo el pueblo completo no solamente para los sectores que son los incautos que están aprovechando esta situación sin precedente.

Es necesario hacer un estudio que demuestre donde está la población que realmente necesita de apoyo ya que no es lo mismo “ayudar a los que menos tienen porque no trabajan”, que ayudar a los que “si trabajan pero tienen menos”, esa es la gran diferencia.

Vive Cancún su peor

febrero en la historia

Junto con Puerto Vallarta, Jalisco, y Los Cabos, Baja California Sur, el destino sufre desplome en cuanto a la llegada de turistas tras la cancelación de vuelos desde Canadá y la caída en las tarifas de hotel y boletos de avión.

Ante las mayores restricciones de Estados Unidos, la cancelación de vuelos de Canadá y el desplome de las tarifas, los principales destinos turísticos del país tuvieron su peor febrero en la historia.

El aeropuerto de Cancún recibió un millón 25 mil pasajeros en el segundo mes del año, así 550 mil extranjeros y más de 475 mil mexicanos, según el reporte de tráfico de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Este volumen equivale a menos de la mitad que en el mismo período del año pasado, antes de que se declarara la pandemia del Covid-19, y significa su peor mes de febrero en 14 años.

Sin embargo, a diferencia de 2007, cuando en febrero la ocupación hotelera llegó a 81%, esta vez reporta un nivel cercano a 40%, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Cifras del Inegi muestran que, en promedio, los hoteles de Cancún cobraron 10% menos en la primera mitad de febrero de este año que en la misma quincena de 2020. Los boletos de avión con este destino se abarataron 28% y los servicios turísticos en paquete bajaron 20%.

En los tres casos significa la baja más pronunciada para una quincena similar desde que hay información disponible en el Inegi. Este jueves Asur relacionó el menor volumen de viajeros con “graves recesiones en los viajes de negocios y de esparcimiento derivados de la pandemia de Covid-19”.

Desde el 20 de enero es obligatorio presentar una prueba negativa de Covid-19 para viajar de México a Estados Unidos, mientras Canadá declaró la suspensión de todos los vuelos del 31 de enero al 30 de abril. Estos dos países enviaron al territorio nacional a 8 de cada 10 turistas extranjeros en 2020.

Los Cabos

El aeropuerto de Cabo San Lucas recibió 233 mil pasajeros el mes pasado, menos de la mitad que hace un año, y significó su peor febrero en la última década, muestran datos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

El mes pasado, los hoteles sanluqueños reportaron una ocupación de alrededor de 40%, mientras que en febrero de 2011 la tasa era de 73%.

Ante esto, las tarifas hoteleras cayeron 10% en la primera quincena del mes pasado, los boletos de avión disminuyeron 29% y los servicios turísticos en paquete descendieron 12%.

Se trata de bajas sin precedentes para un periodo igual.

Puerto Vallarta.

Este destino reportó el peor comportamiento el mes pasado, cuyo aeropuerto atendió a sólo 161 mil pasajeros, es decir, menos de un tercio que hace un año y significó su peor febrero desde que hay información mensual disponible, a partir de 2006.

No obstante, los hoteles anotaron una ocupación de 87% en febrero de 2006 y esta vez la tasa es de apenas 35%. Las tarifas de hotel bajaron 9% en la primera mitad de febrero de este año, los boletos de avión se abarataron 32% y los servicios turísticos en paquete disminuyeron 16%.

La Sectur calcula que México va a perder 782 millones de dólares este año por las medidas de prevención anunciadas por Canadá, las cuales pueden generar una disminución de hasta 791 mil turistas.

Ante la caída en las tarifas y la menor ocupación, febrero pudo haber sido el peor mes para el turismo desde que inició la pandemia de coronavirus, advirtió Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Con un volumen de ocupación y la tarifa bajos, el volumen de ingresos que tenemos hace que ningún hotel sea rentable”, dijo en entrevista a mediados del mes pasado.

El sector automotriz no levanta

Los niveles negativos siguieron en febrero, con caídas de 28.9% en la producción y 21.8% en la exportación.

En febrero, el sector automotriz mantiene una tendencia negativa en sus niveles de producción y exportación, pues estos registraron una caída de 28.85% y 21.8% respectivamente, debido a las afectaciones que prevalecen por la emergencia por Covid-19, la falta de semiconductores e incluso la crisis energética que provocó paro en algunas plantas.

En el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se muestra que en el segundo mes del año se logró la fabricación de 238 mil 868 unidades.

La cifra representa una diferencia negativa de 96 mil 840 unidades menos o una caída de 28.85% en comparación a los 335 mil 708 autos que lograron ser armados en el mismo mes de 2020.

Este resultado negativo tiene que ver con las afectaciones que han registrado las armadoras pro el desabasto de semiconductores a escala mundial, lo cual, sumado a la crisis por falta de electricidad y gas natural, han llevado a las empresas a realizar paros.

Tal es el caso de General Motors, que mantendrá sin operación su complejo en San Luis Potosí, mientras que Nissan, KIA, Volkswagen, entre otras, detuvieron sus actividades por algunos días durante febrero.

En el bimestre.- En el acumulado del primer bimestre, la producción también registró un resultado negativo, pues pasó de 663 mil 793 unidades en 2020 a 517 mil 579 en 2021, lo que significó una caída de 22.03% o 146 mil 214 unidades menos que el año anterior.

El informe señala que, en ese período, las armadoras que tuvieron la mayor caída en la fabricación de autos fueron Ford Motors, con menos 477%; FCA México (Chrysler y Fiat), con un nivel 42.4% menor que el año pasado, seguido de Mazda, 36.6% menos; Audi, con una caída de 33.3%, entre otras.

En contraste, compañías como BMW logró un aumento de 21.6%, ya que registró 11 mil 413 unidades producidas, mientras que Toyota pasó de producir 30 mil 245 autos a 36 mil 187, lo que significó un alza de 19.6%.

Cómo va México en cifra

de muertes por Covid

México llega al primer año de la pandemia después de una serie de récords diarios de decesos y casos. El país reportó 712 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 189,578 víctimas fatales.

Además, se reportaron 6,797 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 para un total de 2 millones 119,305 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Deben tener bien presente que se deben de seguir cuidando, aun cuando ya estén vacunados ya que eso no los exime de ser contagiados, solo ayuda a la disminución de molestias o padecimientos, evitando con ello una difícil situación o una probable muerte.

ASF corrige: costo por cancelación del NAIM tiene ‘inconsistencias’ y es menor

Luego de que AMLO asegurara que la ASF exageró con el costo de la cancelación del NAIM, el órgano informó que hay inconsistencias en la cuantificación realizada sobre el monto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, debido a una deficiencia metodológica, hay inconsistencias en la cuantificación realizada sobre la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, por lo tanto, el monto total de la cancelación del proyecto de inversión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es menor de los 331 mil 996 millones 517.6 de pesos estimados inicialmente.

“Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, explicó la ASF en un comunicado.

La ASF detectó al revisar dicha auditoría que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAIM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero sí un flujo de salida.

También, agregó, contempla bonos en circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos.

Lo mismo, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.

La ASF mencionó que una vez que la Auditoría Especial de Desempeño tenga más elementos sobre el caso dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE y que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar sus datos.

“Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizadas en su seguimiento”, expresó.

Esta aclaración, sucede horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificara en su conferencia matutina los datos originalmente presentados el sábado, cuando la ASF informó que la cancelación del NAIM tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo que representa un 232% más que el monto original.

AMLO dijo por la mañana que la Auditoría Superior de la Federación exageró los costos, que él tiene otros datos y los iba a dar a conocer en su conferencia próximamente y esperaba que la ASF hiciera lo mismo.

ASF separa de su cargo a auditor que

revisó cancelación del aeropuerto

El auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, fue separado temporalmente de su cargo y es investigado por haber emitido un comunicado en el que reconoce “inconsistencias” en el informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco.

“Nos informan de la ASF (…) existe un trámite de separación temporal del auditor especial de Desempeño como parte de las investigaciones que se encuentran en curso derivadas de lo que empezó ya la Unidad de Evaluación y Control”, dijo el diputado Mario Rodríguez Carrillo al iniciar las comparecencias de los auditores en la Cámara de Diputados.

La ASF había dicho en una auditoría que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331,996 millones 517.6 pesos, tres veces más de lo anunciado por el gobierno federal, pero días después, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esto, el organismo técnico corrigió los datos que dio.

Señaló que, debido a una deficiencia metodológica, hay “inconsistencias” en la cuantificación realizada sobre la cancelación del aeropuerto, por lo que el monto total de la cancelación es menor de los 331 mil millones de pesos estimados inicialmente.

“Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco.

Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, explicó la ASF en un comunicado firmado por Agustín Caso Raphael.

Tras la aclaración, el presidente López Obrador pidió a la Cámara de Diputados, órgano del cual depende la ASF, hacer una investigación, ya que el mandatario acusó que hubo una intención política de dañar a su gobierno.

Sin embargo, un día antes de la petición, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, había ordenado la investigación.

Diputados ordenan investigar

a la ASF por auditoría del NAIM

La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ordenó a su Unidad de Evaluación y Control investigar a los auditores responsables de las “inconsistencias” en el análisis de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

“En una irregularidad se publica un oficio que da a conocer que hay inconsistencias y que de ninguna manera este es un procedimiento oficial.

Para nosotros no hay retractación en ninguno de los informes ni debe haberlo de la ASF, ya que hay un proceso conducente de ley y se debe llevar acabo”, dijo en entrevista, el diputado presidente de la Comisión Mario Alberto Rodríguez.

Señaló que este lunes el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y los auditores especiales acudirían al recinto legislativo de San Lázaro para participar en mesas de trabajo, en donde explicarían a mayor profundidad los informes que emitieron.

“Es para resolver todas las dudas y ampliar información respecto de todos los informes, no solo del Aeropuerto, y derivar mesas de trabajo”, señaló.

El lunes, la ASF informó que debido a una deficiencia metodológica, hay “inconsistencias” en la cuantificación realizada sobre la cancelación del NAIM, por lo que aseguró que es menor de los 331 mil 996 millones 517.6 de pesos que había estimado inicialmente. “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, explicó la ASF en un comunicado.

En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados investigar a la ASF por los supuestos errores en el análisis donde se proyecta que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 330 mil millones de pesos y no 100 mil millones, como estimaba el gobierno federal.

ASF detectó que Sedena usa recursos

militares para nuevo aeropuerto

Para completar el presupuesto que le permita continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional utiliza recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Frente a un recorte de los fondos para la terminal aérea que aplicó la Secretaría de Hacienda entre 2020 y 2021, el Ejército echó mano de 16 mil millones de pesos de dicho fideicomiso, explicó la ASF en el Informe de la Cuenta Pública 2019.

La auditoría reportó que detectó “una brecha” entre los recursos que se requieren para la obra y los que han sido autorizados por Hacienda. Para 2020, tal “brecha” fue de 37 mil 578 millones y para 2021 se calcula será de 2 mil 774 millones.

Mientras en 2019 la Defensa recibió 9 mil 493 millones y devolvió 4 mil 229 millones de pesos a la Tesorería, debido a que no los ejerció, en 2020 Hacienda recortó los fondos.

Así, en 2020 Hacienda asignó únicamente 5 mil 372 millones, cuando el monto estimado por la Defensa para ese año fue de 42 millones 951.

Mientras que para 2021, Hacienda asignó 21 mil 314 millones, esto es 88.5% de 24 mil 89 millones que se requerían, según el análisis de costo beneficio el proyecto.

México anunció en diciembre 2020 que empresa del Ejército administrará Tren Maya y aeropuertos

En diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que una empresa del Ejército será la encargada de administrar el Tren Maya en el sureste, además de otros aeropuertos de la región y de la capital.

“Una empresa que dependa de las fuerzas armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las fuerzas armadas”, reveló.

Informó que esta compañía operará tres tramos del Tren Maya que irán de Tulum, en Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas.

Además, indicó que los militares se encargarán de operar los aeropuertos de Tulum y Chetumal, capital de Quintana Roo; el de Palenque, y el Felipe Ángeles, en Santa Lucía, que servirá a la zona metropolitana de Ciudad de México.

El mandatario defendió esta decisión durante la firma en Tulum del convenio del Programa Regional de Ordenamiento Territorial, con el que pretende “evitar la privatización” del Tren Maya, su proyecto emblemático para el sureste de México.

“Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a las fuerzas armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y de soldados, ese es un objetivo”, sostuvo.

El presidente realizó ese fin de semana una gira para supervisar los avances del Tren Maya, que tendrá una inversión estimada de 5.000 millones de dólares para cerca de 1.500 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

Tras el inicio de las obras en junio, el mandatario se ha comprometido a entregar el ferrocarril en “funcionamiento y operación” entre 2023 y 2024, antes de terminar su gestión.

Para acelerar la construcción de sus proyectos, López Obrador ha instruido al Ejército a construir el tramo 6 y 7 del Tren Maya, que en conjunto suman más de 500 kilómetros, así como los aeropuertos de Tulum y Felipe Ángeles.

“El segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las fuerzas armadas es que debemos garantizar la seguridad en la región, aquí tenemos que cuidar que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región que van a poder estar seguros”, justificó.

En la firma del convenio participaron los cinco gobernadores del sureste, el representante de ONU Hábitat en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otros miembros del gabinete federal.

Ante las críticas por la creciente participación de las fuerzas armadas en proyectos prioritarios del Gobierno, el general Gustavo Vallejo defendió la intervención del Ejército para “observar cabalmente los preceptos de eficacia, eficiencia y honradez”.

“En el cumplimiento de estas tareas, el Ejército y Fuerza Aérea ratifican su compromiso institucional de seguir contribuyendo al progreso del país mediante la realización de obras sociales como las que hoy son motivo de este evento”, manifestó el general en representación de Sedena.

Mucho se dice que los militares son los que van a tener la utilidad de estos proyectos, hablamos de los aeropuertos, pero la pregunta es por qué van a recibir ellos la utilidad si ya les estamos pagando sus salarios.

Congresistas estadounidenses

critican la militarización en México bajo López Obrador

Una veintena de congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron este jueves al gobierno del presidente Joe Biden que revise parte de la ayuda de seguridad a México, al considerar que la militarización en el país vecino ha resultado en abusos de derechos humanos sin conseguir debilitar a los cárteles de la droga.

En una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, los 19 legisladores expresaron su preocupación por el uso del Ejército para tareas de orden doméstico en México y por las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “atacando a defensores de derechos humanos y periodistas”.

“El empeoramiento de la situación de seguridad debería hacer que nos replanteemos ciertos aspectos de la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México”, indica la misiva, firmada entre otros por los congresistas con raíces mexicanas Joaquín Castro, Raúl Grijalva, Jesús “Chuy” García, Grace Napolitano y Juan Vargas.

Los legisladores argumentaron que “el enfoque excesivo en arrestar a los capos de los cárteles, promovido en ocasiones por Estados Unidos, no ha reducido de forma efectiva la violencia”, sino que “podría haber favorecido una mayor escisión” de esos grupos, “haciendo que sea más difícil detenerlos”.

Además, “el aumento del despliegue de los militares mexicanos para combatir el crimen ha resultado previsiblemente en graves violaciones de derechos humanos y ha fracasado a la hora de debilitar a los cárteles de la droga o reducir el crimen”, alegaron.

“Observamos con preocupación que, de momento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha profundizado la participación del Ejército en la vigilancia a nivel nacional, al tiempo que desplegaba a su nueva Guardia Nacional (...) para labores relacionadas con la inmigración y otras funciones de seguridad doméstica”, afirmaron.

Por eso, pidieron a Blinken que identifique “formas de alentar” al Gobierno de López Obrador a “cumplir su compromiso de retirar a los militares de las labores policiales para 2024”, además de hacer frente a los “niveles casi totales de impunidad” por los “niveles récord de violencia de los últimos dos años” en México.

También expresaron su “preocupación por las declaraciones del presidente López Obrador atacando a defensores de derechos humanos y periodistas”, y urgieron al secretario de Estado a “plantear constantemente la inquietud” por ese tema al Gobierno mexicano.

Los congresistas confiaron en que el Gobierno de Biden sitúe los derechos humanos en “el corazón de la política hacia México”, y que apoye las investigaciones sobre desapariciones forzadas en el país, para “castigar a los responsables y prevenir la repetición de esos crímenes”.

El autor principal de la carta es el legislador Alan Lowenthal, que representa a California; y también suscribieron la misiva los congresistas Albio Sires, David Cicilline, Steve Cohen, Jim Costa, Adriano Espaillat, Jared Huffman, Hank Johnson Jr., James McGovern, Seth Moulton, Eleanor Holmes Norton, Ilhan Omar, Mark Pocan y Norma Torres.

(c) Agencia EFE

