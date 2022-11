Músicos de Quintana Roo, sin mucho que celebrar en su día

Los músicos llegan a la celebración de Santa Cecilia entre menoscabo a sus derechos laborales y el lento inicio de la recuperación de su actividad, tras los efectos de la pandemia del coronavirus.

Emmanuel Pavón, tesorero del sindicato de músicos y artistas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) sección 04, dijo que incluso hubo hoteles que les quedaron a deber por eventos en los que participaron antes de la pandemia, así como la falta de pago en restaurantes, donde sólo les ofrecen las propinas que dejan los clientes.

“Se debería trabajar más con las autoridades, con el municipio, para que nos ayuden (...) aparentemente no vemos la profesión del músico como un trabajo norma l, por así decirlo, pero ser músico es un trabajo, pero luego no se toma como tal (...) en la Quinta Avenida son muy raros los restaurantes que contratan, muchos músicos se abaratan y sólo botean” , dijo.

Por su parte, Freddy Ríos Aguilar, secretario general del sindicato de músicos y artistas de la CROC, mencionó que desde la agrupación no pueden hacer mucho para la justa retribución al gremio.